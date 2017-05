Seit einigen Wochen hat Richard Lugner eine neue Frau an seiner Seite. Mit Andrea vom Badesee, wie er sie nennt, hat Lugner bereits romantische Kurztrips nach Paris und London hinter sich. Dennoch bezeichnet er die Beziehung als "problematisch".

Richard Lugner weilt gerade in Maria Wörth in Kärnten. Im Zuge einer Mayr Kur versucht der Baumeister, überschüssige Kilos loszuwerden. Am Samstag drehte er zusammen mit seiner Andrea, Ex-Frau Mausi und Töchterchen Jacky zwei Werbespots, da die Szenen wiederholt werden mussten, verspeiste Mörtel gleich mehrmals Mega-Burger, was sich laut seiner Aussage sogleich auf der Waage niederschlug.

© Privat Ein Selfie aus Kärnten

Lugners Mahlzeiten in Kärnten sind nun weitaus kärglicher, wie ein Foto seines gestrigen Abendessens, das er news.at zukommen hat lassen, beweist. Ob Mörtel auf dem Selfie deshalb so verzwickt dreinschaut?

© Privat Lugners Abendessen

Auf seine Andrea muss Richard Lugner während seiner Kur verzichten, doch das Paar telefoniert immerhin regelmäßig. Bezüglich gemeinsamer Zukunftspläne gibt sich der 84-Jährige vorsichtig zurückhaltend. "Man muss schauen, was wird", meint er im Telefonat mit news.at. Dem Baumeister macht noch immer die Tatsache zu schaffen, dass Andrea ein Morgen- und er ein Abendmensch ist. "Das Problem ist, wenn wir ausgehen, ist sie am nächsten Tag kaputt", seufzt Mörtel. "Sie bemüht sich, aber das ist problematisch", meint er weiter.

© Privat Andrea, Lugner und Jacky beim Polterabend von zwei Mitarbeiterinnen in London

In London polterten zuletzt zwei Damen aus seinem Büro in London. Lugner, Andrea und seine Tochter Jacky feierten mit. Für Mörtel selbst wird es aber wohl so schnell keine fünfte Hochzeit geben. Zumindest scheint sich die "Frau vom Badesee" aber blendend mit seiner Familie zu verstehen. Bei seiner Ex-Frau Cathy war das nicht der Fall - ein Grund mehr für den 84-Jährigen, seiner neuen Beziehung - trotz der "problematischen" Unterschiede hinsichtliche ihres Lebenswandels - eine Chance zu geben.

Uhren am Vatertag

In Kärnten bleibt Richard Lugner noch bis nächsten Freitag, dann muss er zurück nach Wien, wo in der Lugner City die Pflicht ruft. Pünktlich zum Vatertag verteilt Mörtel am 11. Juni in seinem Einkaufszentrum 1.200 Uhren.