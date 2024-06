Richard Grasl übernimmt auch Mediaprint-Geschäftsführung

Thomas Kralinger übergibt nach 17 Jahren als Geschäftsführer von Mediaprint die Agenden an Nachfolger Richard Grasl. Die geplante Übergabe sei der nächste Schritt, nachdem Kralinger bereits Ende 2023 die Geschäftsführung im Kurier Medienhaus an Grasl übergeben hat. Gemeinsam mit den Geschäftsführern Michael Tillian und Gerhard Valeskini soll Grasl ab Juli Österreichs größtes Printmedienhaus leiten, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Dadurch können die Synergien in der gruppenübergreifenden strategischen Zusammenarbeit auch zukünftig erreicht werden. "Die Medienbranche steht vor großen Umbrüchen aber auch Chancen - beides macht weitreichende Weichenstellungen und Entscheidungen für die langfristige Ausrichtung notwendig. Es freut mich, dass ich mit Richard Grasl einen versierten und engagierten Nachfolger habe, der den Weg in Richtung Digitalisierung, Kundenorientierung und Qualität nun auch bei Mediaprint konsequent fortführen wird.", wurde Kralinger zitiert.

"Ich freue mich, gemeinsam mit Gerhard Valeskini und Michael Tillian einen neuen Weg in Österreichs größtem privaten Medienunternehmen einschlagen zu dürfen und danke Thomas Kralinger für die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre. Er war für mich Förderer und der "Sir" der heimischen Medienmanager.", so Grasl. Die Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG wurde 1988 als Zusammenschluss der Verlage "Kronen Zeitung" und "Kurier" gegründet.