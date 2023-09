RHCP und Lauryn Hill sangen in New York gegen Armut

Bei teils strömendem Regen sind Stars wie die Red Hot Chili Peppers und Lauryn Hill bei einem Konzert im New Yorker Central Park für einen guten Zweck aufgetreten. Sie gehörten zu zahlreichen Entertainern und Aktivisten, die am Samstagabend (Ortszeit) im Rahmen des mehrstündigen Global Citizen-Festivals für mehr Engagement im Kampf gegen Armut und zur Stärkung von Rechten für Mädchen und Frauen in aller Welt warben.

Mit dem seit 2012 jährlich stattfindenden Festival soll Geld für den Klimaschutz und gegen Armut gesammelt werden. Im Rahmen der Kampagne werden auch Politiker und Unternehmen aufgefordert, sich für mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit einzusetzen.