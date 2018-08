Na gut, es ist vielleicht nicht der gesündeste Salat auf der Welt. Aber so ein pikanter Wurstsalat hat schon seine Vorzüge. Er schmeckt nämlich wunderbar!

Zutaten für 5 Portionen:

600 g Wurst, Lyoner (Kalbfleischwurst)

1 große Zwiebel

4 große Essiggurken, in Würfel

4 mittel-große Tomaten

1 Paprikaschote, rot, mariniert aus dem Glas

300 g Leerdamer-Käse

6EL Weinessig

3 Spritzer Süßstoff, oder etwas Zucker

1⁄2 TL Salz

1 TL Senf, mittelscharf

1TL Pfeffer, bunt, aus der Mühle

6EL Öl Distelöl oder anderes neutrales Öl

120 ml Wasser, wenn nötig

1 Bund Schnittlauch, fein gehackt

Anleitung:

Die Lyoner häuten, zunächst in Scheiben schneiden, dann in schmale Streifen. Die Speisezwiebel schälen und in dünne Ringe schneiden, evtl. etwas wässern, damit die Schärfe nachlässt. Essiggurken und Paprikaschoten aus dem Glas abtropfen lassen und erst in Scheiben, dann in kleine Würfel schneiden. Tomaten waschen und in Spalten schneiden. Den Leerdamer bzw. Emmentaler Käse ebenfalls in schmale Streifen schneiden.

Alles zusammen in eine große Schüssel geben. Mit der Marinade aus Essig, Salz, Pfeffer, Senf und Süßstoff bzw. etwas Zucker, Öl und Wasser begießen und alles gut durchmischen.



Der Wurstsalat sollte für mindestens eine Stunde im Kühlschrank durchziehen. Bei Bedarf etwas nachwürzen. Vor dem Anrichten mit Schnittlauch bestreuen. Dazu schmeckt besonders gut ein frisches Bauernbrot!