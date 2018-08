Werden Sie kreativ: Schichtsalat

Schicht für Schicht zum Salatgenuss.

THEMEN:

Zutaten für 4 Portionen:

1 Glas Sellerie (dünne Streifen)

3 Äpfel

300 g gekochter Schinken

2 Stangen Porree

1 Dose Mais

1 Dose Ananas

6 Eier



1⁄2 Glas Miracel Whip

1⁄2 Beutel Käse, gerieben



Anleitung:

Die Äpfel entkernen und würfeln, den Schinken in Streifen schneiden, den Porree in Ringe schneiden, die Ananas würfeln, die Eier hartkochen und würfeln. Alle Zutaten in folgender Reihenfolge in einer Schüssel aufschichten: Sellerie, Äpfel, Schinken, Porree, Mais, Ananas, Eier, Miracel Wip (oder Mayonnaise mit 1 Becher Schlagsahne verrühren), zuletzt den Käse drüberstreuen und mit Petersilie garnieren. Kurz vor dem servieren durchmengen.

© G+J Digital Products