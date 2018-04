Fruchtig, cremig und einfach köstlich: Ein schnelles Rezept für das vielleicht beste Bircher-Müsli der Welt.

Zutaten für 4 Portionen:

250 g Haferflocken

350 ml Milch

50 g Rosinen

50 g gechackte Mandeln

2 EL Zucker

2 mittel-große Äpfel

Zubereitung:

250g Haferflocken (am besten Kölnflocken fein) in eine Schüssel geben. 50 g Rosinen, 50 g gehackte Mandeln, 2 Esslöffel Zucker und 350ml Milch hinzugeben und gut verrühren. 2 mittelgroße Äpfel entkernen und schälen. Mit der Reibe (große Löcher) dem Brei hinzufügen und nochmals verrühren. Nach Geschmack mehr zuckern. Abgedeckt für 3-4 Stunden in den Kühlschrank stellen, fertig.

Ist das Müsli nach ca. 3 Stunden zu fest oder auch zu dünn, einfach noch ein wenig Milch bzw. ein bisschen Haferflocken dazu geben.

Bircher Müsli

