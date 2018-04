Eine deutliche Wählerwanderung von bestimmten US-Bürgern zu den Demokraten bringt einer neuen Reuters/Ipsos-Umfrage zufolge die Mehrheit von Präsident Donald Trump bei den bevorstehenden Kongresswahlen in Gefahr. Gebildetere weiße Amerikaner mit einem Alter von mindestens 60 Jahren würden mittlerweile mehrheitlich die Demokraten unterstützen, hieß es in der am Montag veröffentlichten Studie.

Diese Wählergruppe habe 2016 mit einer Marge von zehn Prozentpunkten für Trumps Republikaner gestimmt. Inzwischen wähle sie aber mit einer Mehrheit von zwei Prozentpunkten die Demokraten. Dieser Sprung von zwölf Prozentpunkten sei einer der größten, den Reuters/Ipsos in den vergangenen zwei Jahren bei einer Bevölkerungsgruppe gemessen habe.

Im November werden ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Die Republikaner halten im Oberhaus eine hauchdünne Mehrheit, im Repräsentantenhaus haben sie 24 Sitze Vorsprung. Sollten die Demokraten die Macht in einer oder sogar beiden Kammern übernehmen, dürfte Trump sein politisches Programm kaum noch umsetzen können.

"Die wirklichen Kernwähler der Republikaner sind Weiße, ältere Weiße", sagte der Politologe Larry Sabato von der University of Virginia. "Wenn sie da an Boden verlieren, droht ihnen ein Tsunami." Sollte sich dieser Trend bis November fortsetzen, wäre die Partei bei der Wahl am Ende - "sie wäre Toast", sagte Sabato.

Die Reuters/Ipsos-Umfrage bezog mehr als jeweils 65.000 Personen während der ersten drei Monate 2016 sowie 2018 ein, darunter mehr als 15.000, die älter als 60 Jahre waren.