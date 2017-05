Ein Rettungsauto des Roten Kreuzes ist am Dienstag in Wien-Favoriten verunglückt. Das Einsatzfahrzeug kollidierte gegen 10.15 Uhr in der Kreuzung Laxenburger Straße-Grenzackerstraße mit einem anderen Pkw, berichtete Alexander Tröbinger, Sprecher des Wiener Roten Kreuzes. Beide Lenker wurden relativ leicht verletzt.

Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Horn auf dem Weg zu einem stark blutenden Patienten. Anzunehmen ist, dass er bei Rotlicht in die Kreuzung einfuhr. Tröbinger konnte dies allerdings nicht mit Sicherheit sagen. Während die beiden Zivildiener mit dem Schrecken davonkamen, erlitt der Fahrer eine Brustkorbprellung sowie einen Unterarmbruch. Beim Pkw-Lenker wurden leichte Blessuren festgestellt.