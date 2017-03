Die neue Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) fordert das Schließen der "inakzeptablen" Lohnschere von 20 Prozent. Eine prioritäre Maßnahme hierfür sei der Mindestlohn von 1.500 Euro, erklärte sie bei der Eröffnung der Frauentagsveranstaltung in ihrem Ressort am Mittwochabend. Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern drängte ebenfalls auf den Mindestlohn und lobte die neue Ressortchefin.

Das Open House im Frauenministerium stand auch im Zeichen des Gedenkens an die verstorbene Ressortchefin Sabine Oberhauser. Ihre Nachfolgerin eröffnete es daher nach einer Gedenkminute. "Das war für mich ein ereignisreicher Tag mit vielen Höhepunkten, aber diese Veranstaltung ist der größte dieses Tages. Als Frauenministerin an diesem Tag angelobt zu werden, passiert wahrscheinlich nicht so häufig", stellte Rendi-Wagner fest. Der spannende Tag sei jedoch auch "emotional überschattet", habe man sich doch erst am Sonntag von Oberhauser - "einer großartigen Chefin und Kollegin, einer engen Vertrauten" - verabschieden müssen. Ihren Weg wolle sie in den nächsten 18 Monaten fortsetzen, erklärte die neue Ministerin.

Rendi-Wagner räumte ein: "Ich komme nicht aus der Frauenbewegung." Sie sei jedoch stets eine arbeitende Frau gewesen, sei Mutter zweier Kinder und habe die "Limits" der Vereinbarkeit kennengelernt. Ohne die frauenpolitischen Errungenschaften hätte sie diese Vereinbarkeit nicht geschafft, betonte Rendi-Wagner weiter.

Nun forderte sie ein Commitment aller Ressorts, Länder und Sozialpartner für die Frauenpolitik. "Schließen wir diese inakzeptable Lohnschere", so Rendi-Wagner, wobei eine prioritäre Gegenmaßnahme der Mindestlohn in Höhe von 1.500 Euro sei. Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern, brauche es weiters den flächendeckenden Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen, ein zweites gratis Kindergartenjahr und das Vorantreiben der Ganztagsschule. Die neue Ministerin pochte außerdem auf die finanzielle Absicherung von Gewaltschutzzentren und Frauenhäusern.

Bundeskanzler Kern zeigte sich in seinem Statement verärgert über Kritiker des 1.500 Euro-Mindestlohns: "Wenn wir uns etwas nicht leisten können", dann seien dies Menschen, die Vollzeit arbeiten "und nicht über die Runden kommen". Der im neuen Regierungsabkommen geplante Mindestlohn sei daher eine wichtige Maßnahme, um die Lebensverhältnisse von Frauen zu verbessern. Gefordert wurde von ihm auch mehr Lohntransparenz, um die Lücke zwischen Männer- und Fraueneinkommen zu schließen.

Die SPÖ habe eine starke Frauenorganisation, die Auseinandersetzungen und Fortschritte erkämpfe jedoch nicht eine einzelne Ministerin, so Kern: "Ich halte das Thema für eine absolute Chefsache", nicht ein einzelnes Ressort sei für die Frauenpolitik zuständig, alle müssten sich dahinter versammeln.

"Wir haben ein Problem", startete Kern seine Rede zunächst und bat die Männer im Saal, die Hand zu heben. Die paar wenigen Anwesenden zeigten auf und so sah sich der Kanzler bestätigt: "Wenn wir über Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft reden, betrifft das Thema nicht nur Frauen, sondern die gesamte Gesellschaft", auch und vor allem die Männer. Kern zog ein "ernüchterndes Resümee", man sei bei den Frauenthemen "noch nicht dort, wo wir hin wollen", stellte er fest.

Von der Rede der neuen Ministerin zeigte sich der Regierungschef "beeindruckt", kenne er doch dieses Gefühl eines "plötzlichen Kickstarts". Viel Zeit sei angesichts des dichten Programmes am Mittwoch nicht gewesen und so fühlte er sich "bestätigt", Rendi-Wagner für das Amt vorgeschlagen zu haben.

Unter den Gästen im Festsaal des Ministeriums waren nicht nur die früheren Ressortchefinnen Gabriele Heinisch-Hosek und Maria Rauch-Kallat oder Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ), gekommen war auch die Frau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Doris Schmidauer. Im Anschluss an die Reden wurde am Podium über das Frauenvolksbegehren von 1997 und die weitere Entwicklung diskutiert.