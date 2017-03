Wenn schon nicht SUV, dann zumindest Kombi - vor allem bei der französischen Marke Renault, und hier wiederum bei der Baureihe Mégane, hat sich ein Paradigmenwechsel vollzogen. Denn mit der Grandtour genannten Kombivariante kann keine andere Karosserieform mithalten, sie gehört zum wichtigsten, weil meistverlangten Modell der Gallier. Und das nicht nur in ihrer Heimat.

Natürlich spielt, typisch Franzose, auch die Optik beim immensen Beliebtheitszuwachs eine entscheidende Rolle. Die neue - vierte - Generation des Mégane sieht tatsächlich um Welten besser aus als der Vorgänger. Die Renault-Optik vorne schmückt, leicht abgewandelt, alle Modelle, aber die 4,62 Meter lange Karosserie streckt sich mit kräftigen seitlichen Flanken bis zum durchaus gelungenen Heck. Womit - bei Kombis keine Überraschung - der hintere Mégane-Abschnitt einfach die bessere Hälfte des Kompaktkombis ist.

© Renault

Um gleich beim Thema zu bleiben: Der Kofferraum ist mit einem Volumen von 521 bis maximal 1504 Liter standesgemäß groß; Museen-Umzüge lassen sich vielleicht damit nicht bewerkstelligen, aber für den Alltag und die Urlaubsreise in die Provence reicht das allemal. Zumal die Ladekante beinahe zu niedrig und das "Fällen“ der Rücksitzlehnen per Hebelzug im Kofferraum kinderleicht ist. Allerdings ist dann der Ladeboden nicht topf-eben, was nicht wirklich ein Manko darstellt.

Der Innenraum ist ziemlich chic gestaltet und, noch wichtiger, recht ordentlich verarbeitet. Was man in Bezug auf die Türpassung nicht behaupten kann - die Oberkante des Einstiegs rechts vorne schleift beim Öffnen und Schließen der Tür. Aber zurück zum Cockpit: Der Fahrer blickt auf eine moderne Mischung aus virtuellen und analogen Instrumenten. Eyecatcher ist der hochkant ins Armaturenbrett eingefügte Touchscreen, dessen Bedienung man liebt - oder hasst. Jedenfalls war uns absolut unverständlich, warum man, um den Beifahrersitz nach hinten zu schieben, in ein Untermenü einsteigen musste, weil sonst rechts vorne nur ein Taferlklassler mit seinen Beinen Platz hätte.

© Renault

Absolut keine Beschwerden gibt’s über Fahrverhalten und über die Performance des von uns gewählten 130-PS-Diesels. Der Vierzylinder zieht viel rasanter an, als man es ob seiner Pferdestärken vermuten würde, hängt gut am Gas (vor allem in der Sportstellung), ist laufruhig und mit 6,2 Liter Verbrauch auch nicht zu durstig. Und das nicht zu hart, aber auch nicht batzweich abgestimmte Fahrwerk macht den Mégane Grandtour zum angenehmen Stadt- und Überlandauto.

Daten

Renault Mégane Grandtour dCI 130

Preis: € 25.090,-

Motor: 4 Zylinder, Turbodiesel, 1.598 ccm

Leistung: 130 PS (96 kW)

Spitze: 199 km/h

0-100: 9,6 Sek.

Verbrauch: 6,2 l/100 km

Emission: 164 g CO₂/km

Fazit: Dass Interieur und Exterieur französischen Chic haben, ist voll okay. Beim Cockpit übertreibt der Mégane aber