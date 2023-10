Ende 2018 wähnte sich René Benko auf dem Höhepunkt seiner wirtschaftlichen Schaffenskraft: Der Mann aus Innsbruck, der sich in 20 Jahren vom Schulabbrecher zum Immobilienmagnaten hocharbeiten konnte, hatte neben seinen Liegenschaften in bester europäischer Innenstadtlage zuletzt ein beachtliches Handelsimperium zusammengekauft: In Deutschland gelang die Fusion von Galeria mit Karstadt und Kaufhof, in Österreich übernahm er mit tatkräftiger Unterstützung der damaligen Bundesregierung unter Sebastian Kurz und Heinz Christian Strache den angeschlagenen Kika/Leiner-Konzern. Und dann setzte er sich im November, just am Tag der Feierlichkeiten zu 100 Jahre Zweiter Republik, mit dem Einstieg bei Österreichs größtem Massenmedium endgültig die Krone auf.

René Benko, von Österreich im Boulevard damals noch als Immobilienkaiser und Handelsimperator gefeiert, war nun drittreichster Österreicher, zum zweiten Mal Mann des Jahres, eine Auszeichnung, die selbst Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz nur einmal zuteil werden sollte. Nur wenige Monate später notierte die renommierte Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass ebendieser Dietrich Mateschitz dem Unternehmer René Benko als Vorbild diene.

Gegensätze

Ein interessanter Hinweis. Fünf Jahre später ist zumindest der interessierten Öffentlichkeit bewusst, dass die Unterschiede zwischen René Benko und dem vor einem Jahr verstorbenen Dietrich Mateschitz nicht größer sein könnten: Der eine, Mateschitz, mied die Politik, wo er nur konnte; der andere, Benko, suchte immer wieder ihre Nähe, vor allem in den Hinterzimmern. Der eine, Mateschitz, baute von Österreich aus einen Weltkonzern auf, der in der Heimat pro Jahr Hunderte Millionen an Steuern bezahlt; der andere, Benko, schuf ein verschachteltes Konstrukt aus weltweit rund 1.000 Firmen, deren Verflechtungen wohl nicht einmal seine engsten Mitarbeiter zu durchschauen vermögen und in welchem viele Millionen an Steuergeldern versenkt wurden. Der eine, Mateschitz, agierte als Alleingeschäftsführer stets transparent und veröffentlichte Jahr für Jahr eine konsolidierte Unternehmensbilanz; der andere, Benko, nimmt in seinem Konzern offiziell nicht einmal eine Organfunktion wahr und verletzt laufend Firmenbuchvorschriften - offenbar um die Öffentlichkeit in Sachen Jahresabschluss im Dunkeln tappen zu lassen: Seit 2019 hat etwa seine Signa Holding keinen Jahresabschluss mehr im Firmenbuch veröffentlicht. Der wohl größte Unterschied zwischen den beiden Unternehmern aber ist: Der eine, Mateschitz, hatte Zeit seines Lebens eine blütenweiße Weste; der andere, Benko, muss seit 2013 mit einer - mittlerweile getilgten - Verurteilung aufgrund eines "Musterfalls von Korruption" (O-Ton der Richterin) leben.

