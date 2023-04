Remis in elfter Schach-WM-Partie zwischen "Nepo" und Ding

Jan Nepomnjaschtschi hat seine Führung bei der Schach-Weltmeisterschaft gegen Ding Liren behauptet. Beide Kontrahenten einigten sich am Montag in Astana in der elften Partie nach 39 Zügen auf ein Remis - das vierte nacheinander. Nepomnjaschtschi führt mit 6:5 Punkten. Dem Russen fehlen damit gegen den Chinesen noch eineinhalb Punkte zum Titelgewinn.

"Ich sollte alles geben, um den Job zu machen", sagte Nepomnjaschtschi. "Natürlich ist es noch nicht vorbei." Das nächste Duell der beiden findet am Mittwoch statt. Mit einem Sieg könnte Nepomnjaschtschi Ding extrem unter Druck setzen. "Natürlich werde ich versuchen, in den letzten drei Spielen mein Bestes zu geben", sagte Ding. Den freien Tag werde er zur Vorbereitung für einige zusätzliche Ideen nutzen, so der 30-Jährige.

Bei einem Sieg gibt es einen Punkt, bei einem Unentschieden bekommt jeder Spieler einen halben Punkt. Wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, gewinnt. Bei einem Gleichstand folgt die Entscheidung im Tiebreak am Sonntag. Nepomnjaschtschi hatte das Kandidatenturnier 2022 gewonnen, Ding war Zweiter geworden. Weil Dauer-Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen wegen fehlender Motivation nicht angetreten war, spielen die beiden den WM-Titel aus.