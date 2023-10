Rekordwerte bei Zahl der Sommergrade im Oktober

Der Oktober ist noch keine zwei Wochen alt, doch bereits jetzt wurden neue Rekordwerte bei der Zahl der Sommertage gemessen. Nach dem wärmsten September der Messgeschichte startete auch der Oktober extrem warm. Bis 10. des Monats gab es etwa in Eisenstadt bereits vier Tage mit mindestens 25 Grad, zeigt eine Auswertung der Geosphere Austria. Der bisherige Rekord lag bei drei Sommertagen, er wurde in vier Jahren, zuletzt 2011, erreicht.

Jeweils zwei Sommertage gab es in den Landeshauptstädten heuer in St. Pölten, Linz Stadt, Salzburg Flughafen und Freisaal, Innsbruck sowie Wien Hohe Warte und Innenstadt. Bisher einen Tag über 25 Grad gab es im Oktober in Graz und in Bregenz, einzig in Klagenfurt wurde kein Sommertag verzeichnet.

Am 3. Oktober 2023 gab es mit 30,3 Grad in Langenlebarn (NÖ) ein neuen österreichweiten Rekord für Oktober. Am selben Tag wurde in Oberösterreich und Salzburg exakt der Wert des bisherigen Bundesland-Rekords erreicht, mit 28,6 Grad in Weyer und 28,3 Grad am Flughafen Salzburg. Der 8. Oktober 2023 brachte in der Steiermark einen neuen Bundesland-Rekord für Oktober: 28,1 Grad in Bad Radkersburg.

"Das größtenteils stabile Hochdruck-Wetter, das höchstens kurz von etwas kühleren Tagen unterbrochen war, bringt in diesem Oktober auch eine ungewöhnlich hohe Zahl an Sommertagen, also Tagen mit mindestens 25 Grad", sagte Klimatologe Alexander Orlik von der Geosphere Austria. "Bis Dienstag, 10. Oktober, gab es zum Beispiel in Bruck an der Mur schon fünf Sommertage, in Gumpoldskirchen und Eisenstadt vier und in Imst drei", berichtete der Experte. Da es bis Samstag ungewöhnlich warm bleibt, sei die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der bisherige österreichweite Oktober-Rekord übertroffen wird. "Er liegt bei sieben Sommertagen in Windischgarsten im Oktober 1942. Sechs Sommertage gab es im Oktober 2011 an den Wetterstationen Wagna-Leibnitz und Neusiedl am See, 1949 in Bad Deutsch-Altenburg und 1942 in Groß-Enzersdorf, und Deutschlandsberg."

Extrem mild ist das Wetter derzeit auch auf den Bergen. Dort liegen die Temperaturen derzeit um rund zehn Grad über den für die Jahreszeit typischen Werte, sollten die höchsten bisher in einem Oktober gemessenen Werte aber nicht erreichen. In 2.000 Meter liegen die Höchstwerte bis Samstag im Bereich von zehn bis 16 Grad, in 3.000 Meter bei zwei bis sechs Grad. Zum Vergleich: Die höchste in einem Oktober am Patscherkofel (2.251 Meter Seehöhe) gemessene Temperatur waren 17,9 Grad am 1. Oktober 1956. Am Sonnblick (3.109 Meter Seehöhe) wurden 10,0 Grad im Oktober 1966 gemessen.

Am Sonntag geht das sommerliche Wetter laut Prognose zu Ende. Nach aktuellem Stand bleibt es bis Samstag ungewöhnlich warm, mit Höchstwerten in vielen Regionen über 25 Grad. Am Sonntag strömt von Nordwesten her deutlich kühlere Luft nach Österreich. Nächste Woche dürften sich die Temperaturen einigermaßen in dem für Oktober typischen Bereich einpendeln. In den Niederungen Österreichs lagen die durchschnittlichen Frühtemperaturen Mitte Oktober in den letzten Jahrzehnten bei etwa vier bis elf Grad und die Nachmittagstemperaturen bei etwa zehn bis 18 Grad.