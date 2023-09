Rekord beim Vorverkauf für Taylor Swifts Konzertfilm

US-Musikerin Taylor Swift räumt auch an den Kinokassen kräftig ab. Der am Donnerstag angekündigte Konzertfilm über Swifts aktuelle Welttournee "The Eras Tour" hat im Ticket-Vorverkauf einen Rekord aufgestellt. AMC, die größte Kinokette in den USA, teilte am Freitag mit, dass an einem Tag Tickets im Wert von 26 Millionen Dollar (24 Mio Euro) verkauft worden seien. Damit habe der Film den bisherigen Rekordhalter "Spider-Man: No Way Home" (Tagesrekord: 16,9 Mio.) geschlagen.

Am 13. Oktober soll der Konzertfilm in den nordamerikanischen Kinos starten. Diese Tour sei die bisher bedeutungsvollste und spannungsgeladenste Erfahrung ihres Lebens, schrieb der Popstar am Donnerstag auf Instagram. Sie sei "überglücklich", nun ihren Fans mitzuteilen, dass sie die Tour als Konzertfilm im Kino erleben könnten. Dazu postete Swift ein gut einminütiges Video mit einem Zusammenschnitt von ihren Auftritten.

Swift ist seit März mit ihrer "The Eras Tour" weltweit unterwegs. Die Europa-Etappe der Tour soll im Mai 2024 in Paris starten. Im Juli kommenden Jahres will sie auch in Gelsenkirchen, Hamburg und München auf der Bühne stehen.