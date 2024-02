Rekonvaleszente Hauser muss WM-Mixed-Auftakt auslassen

Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser ist nach einer Verkühlung noch nicht fit genug für das Antreten im Auftakt-Mixedstaffelbewerb der Biathlon-WM am Mittwoch in Nove Mesto. "Der Husten begleitet mich leider immer noch, aber seit Samstag kann ich wieder locker trainieren. Ich habe aber entschieden, dass ich jetzt noch zwei Tage in der Heimat bleibe und mich in Hochfilzen vorbereite", sagte Hauser am Montag.

Sie wolle aber am Donnerstag am WM-Schauplatz trainieren, um hoffentlich im WM-Sprint am Freitag starten zu können, so die Tirolerin.