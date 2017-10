Die Österreicher mögen beim Baden gerne warm. Wie ein Umfrage der Agentur "Marketagent.com" aus dem Jahr 2015 zeigt, pritscheln sie am liebsten bei 24 Grad Wassertemperatur. Das läst sich machen - auch im Herbst. "Travelbook.de" zeigt jene Reiseziele, an denen man auch noch im Herbst gut baden kann. Wir präsentieren Ihnen jene, die mit einer Wassertemperatur von mindestens 24 Grad locken. Eines gleich mal vorweg: Sie müssen nicht den Kontinent wechseln, um jetzt in wohltemperiertem Wasser schwimmen zu können. Auch Europa bietet hier die eine oder andere Destination.