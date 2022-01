Die schönsten Reiseziele für 2022

Atacama-Wüste, Chile

© Shutterstock.com

Sie ist die älteste, höchstgelegene und trockenste Wüste Südamerikas. Das macht sie zu einem der besten Orte der Erde, um in den fantastischen Sternenhimmel zu blicken. In der Atacama-Wüste befindet sich zudem das größte Radioteleskop. Perfekter Ausgangspunkt für Wüstentouren ist das kleine Dorf San Pedro de Atacama.

Burgund

© iStockphoto.com

Das Burgund bietet all das, was viele Menschen an Frankreich so lieben: gutes Essen, guten Wein, historische Städte und idyllische Landschaften. In den vergangenen Jahren wurde der Weinbau in der Region ökologischer. In Dijon, der Hauptstadt der Region, öffnet 2022 "La Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin" mit Kochschule, Restaurants, Weinschule und Shops.

Cookinseln

© Shutterstock.com

Sandstrände, türkisblaues Meer und Tradition: die Cookinseln sind eines der Traumziele schlechthin. Dass die zu Neuseeland gehörenden Inseln schon bald Touristen einreisen lassen, ist zwar unwahrscheinlich. Während dieser Zwangspause werden Nachhaltigkeitsstrategien für die Rückkehr des Tourismus entwickelt.

Nepal

© Matteo Colombo/Getty Images

Es muss nicht gleich die Besteigung eines 8.000ers sein. Schließlich besteht die Landesfläche zu 75 Prozent aus Bergen, viele davon sind nur per Flugzeug oder eben zu Fuß erreichbar. So ist wenig verwunderlich, dass es eine Vielzahl an einzigartigen Trekkingtouren gibt, darunter die beliebten und dementsprechend überlaufenen wie der Everest Base Camp und der Annapurna Base Camp Trek. Weniger stark frequentiert ist hingegen der Manaslu Circuit Trek: Für die 177 Kilometer lange Tour sollten man zwei bis drei Wochen einplanen.

Oman

© iStockphoto.com

Ein faszinierendes Reiseziel mit ursprünglicher arabischer Kultur, wilden Wüsten und Wadis, um Schwimmen zu gehen. Das Land legt zunehmend einen Fokus auf sanften Tourismus. Seit heuer wird etwa schrittweise Einwegplastik verbannt.

Malawi

© Shutterstock.com

Es ist eigentlich nicht das klassische Urlaubsziel. Malawi ist allerdings mit drei Naturschutzgebieten der NGO African Parks die perfekte Destination für Wildtierbeobachtungen. Dazu kommen wunderschöne Wanderwege, riesige Teeplantagen und die Gastfreundschaft der Einheimischen.

Belize

© Getty Images/The Image Bank

Das Land ist ein Eldorado für Taucher. Denn es hat das nach dem australischen Great Barrier Reef zweitgrößte Barriereriff der Welt. Hier leben rund 350 Fischarten, und das Blue Hole, ein 125 Meter tiefes Loch mit einem Durchmesser von rund 300 Metern, ist eine zusätzliche Attraktion für Unterwassersportler. Außerdem bietet das historische Land Relikte aus der Maya-Zeit und die Möglichkeit, eine Vielfalt an Tieren wie etwa Tukane, Affen oder in seltenen Fällen sogar Jaguare in freier Wildbahn zu beobachten.

Dieser Beitrag erschien im News 1+2/2022.