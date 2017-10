Platz 10: Los-Haitises-Nationalpark, Dominikanische Republik

Wer sich wie ein Entdecker in unerforschtem Gebiet fühlen will, ist hier bestens aufgehoben: Der Nationalpark bietet kleine Inseln, sattgrüne Wälder und tiefblaue Kanäle. Über den Baumkronen schwirren die Vögel. Und in den Kalksteinhöhlen, in denen einst Zeremonien abgehalten wurden, finden sich Wandmalereien von Tieren, Gottheiten und Medizinmännern.