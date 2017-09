Was ist, wenn der Koffer nicht am Reiseziel ankommt und verschwunden bleibt?

Als wir im Rahmen eines Wochenendtrips in London ankamen, war mein Koffer nicht auf dem Gepäckband. Wir haben uns gleich beschwert und unsere Hoteldaten angegeben. Der Koffer blieb aber verschwunden und ist auch jetzt noch, nach unserer Rückkehr nach Wien, nicht wieder aufgetaucht.

Was muss ich jetzt tun?

Linda W., Wien

Liebe Frau W.,

leider kommt es vor allem in der Hauptreisezeit häufig dazu, dass Gepäck auf Flugreisen beschädigt wird, verspätet ankommt oder sogar ganz verloren geht. Immer wieder tauchen Koffer, so wie in Ihrem Fall, gar nicht mehr auf.

Ihr Verhalten am Flughafen in London war ganz richtig. Es ist wichtig, noch am Flughafen den Vorfall zu melden und das sogenannte PIR-Formular (Property Irregularity Report) auszufüllen. Dieses erhält man meistens am Schalter des Gepäckdienstes. Eine Kopie dieses Formulars sollten Sie unbedingt aufheben. Danach ist es notwendig, so rasch wie möglich direkt bei der Fluglinie eine Anzeige zu machen. Diese Anzeige sollte zu Beweiszwecken schriftlich erfolgen.

Wichtig ist, dass Sie die Einhaltung von Fristen beachten, da Sie nur dann Ansprüche auf Ersatzleistungen haben. Verspätetes oder verlorenes Gepäck muss innerhalb von 21 Tagen ab Übergabe an die Fluglinie gemeldet werden, eine Beschädigung des Koffers müssen Sie binnen sieben Tagen nach Erhalt des Gepäcks der Fluglinie melden. Für einen verlorenen, beschädigten oder verspätet gelieferten Koffer haften Fluglinien höchstens mit 1.300 Euro. Bei Verlust eines Gepäckstücks besteht der Anspruch auf Schadenersatz nur in Höhe des jeweiligen Zeitwertes der Gegenstände im Koffer. Das bedeutet, dass Sie nicht die Kosten der Neuanschaffung ersetzt bekommen.

Wenn das Gepäck verspätet ankommt, geben die meisten Fluglinien ein sogenanntes "Overnight-Kit" aus oder bieten einen teilweisen Ersatz der Kosten für die Anschaffung von notwendigen Toilettenartikeln und Kleidung. Dabei sollten Sie allerdings sparsam einkaufen, weil teure Luxusartikel nicht von der Airline zu zahlen sind.

Da Ihr Gepäck bis jetzt nicht wieder aufgetaucht ist, rate ich Ihnen, umgehend die Fluglinie vom Verlust des Koffers schriftlich, am besten mittels eingeschriebenen Briefes, zu verständigen. Dieser Anzeige sollten Sie eine Kopie des PIR-Formulars beilegen und detailliert die verlorenen Gegenstände im Koffer auflisten und dabei auch angeben, wie alt die Sachen schon waren und auf welchen Wert Sie die verlorenen Gegenstände schätzen. Auch im Falle des gänzlichen Verlusts des Koffers ist die Haftung der Fluglinie allerdings mit 1.300 Euro begrenzt.

