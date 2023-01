Auch Österreich führt nach einer entsprechenden EU-Empfehlung eine Covid-Testpflicht für Einreisende aus China ein. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es am Donnerstag gegenüber der APA: "Österreich wird eine Pre-Departure-Testverpflichtung (Tests vor Abflug, Anm.) bei der Einreise aus China einführen. Details dazu befinden sich gerade in Vorbereitung." Zuvor hatten bereits Deutschland, Schweden und Belgien entsprechende Nachweise bei Reisen aus China angekündigt.

Reisende aus China benötigten künftig bei Reiseantritt mindestens einen Antigenschnelltest, sagte der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag in Berlin. "Mit den Tests des Abwassers von Flugzeugen direkt aus China hat Österreich die wichtigste Maßnahme bereits gesetzt, um neue Virusvarianten zu erkennen und bei Bedarf reagieren zu können", hieß es zuvor aus dem Gesundheitsministerium in Wien weiter. Zu den Regelungen für Einreisen aus China wurden auf EU-Ebene lediglich Empfehlungen ausgesprochen.