Reisecker soll Schultes als oberster Bauernvertreter ablösen

Bei der Interessenvertretung der heimischen Bauern soll es heuer zu einem Wechsel an der Spitze kommen. Der Oberösterreicher Franz Reisecker (59) soll den derzeit obersten Bauernvertreter Hermann Schultes (64) als Präsident der Bundes-Landwirtschaftskammer ablösen, berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten" am Montag. Zur Jahresmitte steht turnusmäßig wieder eine Präsidentenwahl an.

"Derzeit ist Niederösterreich überrepräsentiert", wird ein Kenner der Verhältnisse in der Zeitung zitiert. Ein rascher Wechsel von Schultes zu Reisecker würde das Problem lösen.

Reisecker ist derzeit Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. "Wir haben uns mit dieser Personalfrage noch nicht beschäftigt. Jetzt wird Ende Jänner einmal der neue Generalsekretär gewählt", sagte er laut OÖN.