Pilot verrät: Das ist der stillste Platz im Flieger

Ein Pilot erklärt, an welchem Ort es die geringste Lärmbelästigung in einer Maschine gibt. Manche Passagiere wollen unbedingt am Fenster sitzen, einige suchen nach dem statistisch sichersten Platz an Bord. Anderen geht es um möglichst viel Komfort inklusive Beinfreiheit. Und dann gibt es diejenigen, die einfach nur ihre Ruhe haben wollen.

Unabhängig von Kindergeschrei, grölenden Partyurlaubern und schnarchenden Sitznachbarn, gibt es Gemessen an der Lautstärke, die ein Flugzeug produziert, gibt es Sitze, die ruhiger sind als andere. Welche das sind, verrät Markus Wahl, seit 2003 selbst Pilot und Pressesprecher der Vereinigung Cockpit, gegenüber der Reiseplattform „Travelbook“: „Je weiter Sie vorne, also vor den Flügeln und Triebwerken, sitzen, desto besser. Der von den Triebwerken produzierte Lärm schallt, vereinfacht erklärt, nach hinten:“

» Das Cockpit nicht der leiseste Ort, sondern die ersten Sitzreihen dahinter «

Wer nun glaubt das Cockpit sei der ruhigste Ort im Flieger, der irrt. „Die ganze Luft, die vorne gegen das Cockpit knallt, macht relativ viel Lärm. Deshalb ist das Cockpit nicht der leiseste Ort, sondern die ersten Sitzreihen dahinter.“

Maximale Ruhe im Flieger

Gerade auf Langstreckenflügen ist die Business oder First Class im vorderen Teil des Flugzeugs untergebracht. Darum müssen Passagiere, die maximale Ruhe im Flieger suchen, vergleichsweise tief in die Tasche greifen. „Man möchte denen, die viel Geld für einen Flug zahlen, natürlich auch eine möglichst leise Reise bieten“, so Wahl.

Was man über die Plätze am Notausgang wissen sollte

Und er hat noch einen Tipp für Vielflieger: Wer sich nach einem leisen Flug sehnt, sollte auch nicht die Plätze am Notausgang und der Tür wählen, da es dort lauter ist. Grund dafür ist, dass an den Türen weniger Dämmmaterial verbaut werden kann. „Deshalb ist es an den Türen auch nicht nur grundsätzlich lauter, sondern auch kühler.“



