Manch Mythos rund ums Reisen hält sich hartnäckig. Wir räumen ein für allemal mit den größten Irrtümern auf.

Klimaanlagen im Flieger verbreiten Keime

Kein Wunder, wenn man nach einem Langstreckenflug krank wird. Denn die Klimaanlagen im Flieger sind ja die reinsten Keimschleudern. Richtig? Falsch! Tatsächlich, so die Reiseexperten von "seeker", entsprechen die Luftsysteme, mit denen Flugzeuge ausgestattet sind, jenen, wie man sie auch in OPs findet. Sie sorgen dafür, dass die Luft gefiltert und Krankheitserreger abgetötet werden. Also keine Sorge, was die Klimaanlage betrifft!

Wer Last Minute bucht, reist am billigsten

Stimmt nicht. Mitunter kommt es sogar günstiger, wenn man drei bis vier Wochen vor Reiseantritt bucht. Doch nicht nur der Buchungszeitpunkt ist ausschlaggebend für den Preis der Reise. So sind beispielsweise Flüge am Dienstag und am Mittwoch billiger als an anderen Wochentagen. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die anderen Tage reisetechnisch gefragter sind und folglich teurer verkauft werden.

Keine Unglückszahlen in Hotels

Das stimmt ausnahmsweise mal. Hotels verzichten mitunter auf die Zimmernummer 13. Auf diese Weise will man abergläubischen Menschen den Wind aus den Segeln nehmen. Während man sich mancherorts also davor scheut, ein Hotelzimmer mit der Nummer 13 zu belegen, werden Sie in Italien ebenso wie in Brasilien oft vergebens nach einem Zimmer mit der Nummer 17 suchen. Denn dort gilt diese Zahl als Unglückszahl.

Aschenbecher sind auf Flugzeugtoiletten Pflicht

Wozu ein Aschenbecher, wenn man im Flugzeug ohnehin schon seit Jahren nicht mehr rauchen darf? Und dennoch gibt es ihn - und zwar auf der Toilette. Der Grund ist recht simpel: Schafft es ein Fluggast trotz Verbot nicht, aufs Rauchen zu verzichten, dann soll zumindest gewährleistet sein, dass er die Zigarette auch sicher ausdämpfen kann. Immerhin will man in luftiger Höhe ja kein Risiko eingehen.

Die hintersten Sitzplätze sind die sichersten

Statistisch gesehen ist Fliegen die sicherste Methode zu reisen. Wer dennoch ein mulmiges Gefühl hat, kann mit der Wahl des Sitzplatzes dazu beitragen, seine Nerven zu beruhigen. Eine Studie aus dem Jahr 2007, für die US-amerikanische Flugzeugmechaniker Daten des "National Transport Safety Board" ausgewertet haben, ergab, dass man im Falle eines Absturzes im hinteren Teil des Fliegers am sichersten sitzt.

Handys gefährden die Flugsicherheit

Apropos Sicherheit: Ein Handy, das nicht auf Flugmodus gestellt ist, gefährdet die Flugsicherheit. Das stimmt glücklicherweise nicht. Elektronische Geräte können zwar den Bordfunk stören, nehmen aber weder Einfluss auf Navigationssysteme noch auf empfindliche Flugzeugelektronik. Nichts desto trotz sollten Sie der Aufforderung des Flugpersonals nachkommen und vor dem Abheben den Flugmodus aktivieren.