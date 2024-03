Rehapatient in Oberösterreich von zwei Hunden gebissen

Ein Rehapatient ist Dienstagvormittag bei einer Wanderung in Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen) von zwei Hunden gebissen worden. Der 57-Jährige war an einem Campingplatz vorbeigegangen, als die Tiere von einem Wohnwagen durch die Hecke ihn ansprangen. Sie bissen ihn in Unterarm, Oberschenkel und Gesäß. Der Besitzer zerrte die Hunde von dem Opfer weg, dessen Frau sperrte sie in den Caravan ein. Der Verletzte wurde im Rehabilitationszentrum versorgt, so die Polizei.

Laut Angaben der Polizei dürfte es sich bei einem der Hunde um einen American Staffordshire Terrier handeln, über die Rasse des zweiten Tieres war ihr nichts bekannt. Bei der Staatsanwaltschaft werde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet, wurde noch mitgeteilt.