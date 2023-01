Regisseur Chazelle: Brad Pitt wäre auch Stummfilm-Star

Regisseur Damien Chazelle hält große Stücke auf die Schauspielkunst von Brad Pitt. Der 59-Jährige spielt eine Rolle in Chazelles Film "Babylon – Rausch der Ekstase", der diese Woche in den heimischen Kinos startet. Auf die Frage, welcher Schauspieler von heute auch in der Stummfilmzeit ein großer Star gewesen wäre, sagte der 38-jährige Regisseur im "Stern"-Magazin: "Brad Pitt."

Der Schauspieler habe "so viele Schichten auf seinem Gesicht, die er wie Vorhänge hoch- und herunterziehen kann. Und das Beste ist, egal, wen oder was er spielt, du siehst ihn nie arbeiten." "Babylon - Rausch der Ekstase" entführt ins frühe Hollywood der 1920er Jahre, als die Filmmetropole von der Stummfilm-Ära ins Tonzeitalter schlitterte. "Es war nur ein kleiner technischer Fortschritt, der alles auf den Kopf stellte", sagte Chazelle im "Stern". "Plötzlich waren große Stars niemand mehr, und bisher Unbekannte waren auf einmal Stars."