Regionalwahlen in der Slowakei im Schatten der Rechtsextremisten

Der Slowakei stehen am morgigen Samstag die bereits fünften Regionalwahlen seit der Erlangung der Unabhängigkeit 1993 bevor. In allen acht Regionen, offiziell Höhere Gebietseinheiten (VUC) genannt, werden Regionalpräsidenten und die regionalen Parlamente neu gewählt. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei Banska Bystrica, wo seit 2013 der Rechtsextremist Marian Kotleba Regionalpräsident ist.

Der Urnengang gilt als erster Stimmungstest für die politische Entwicklung im Land seit den Parlamentswahlen im März 2016. Die bürgerliche Opposition hatte nach der Wahlniederlage vor eineinhalb Jahren Chance sich neu zu positionieren, steht vermutlich aber vor einem weiteren Debakel. Die sozialdemokratische Smer (Richtung) des dreimaligen Premierministers Robert Fico wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf Regionalebene stärkste politische Kraft bleiben.

Letzte Umfragewerte sagen einen klaren Wahlsieg der Smer in mindestens fünf der acht Regionen voraus. Auch in den meisten Regionalparlamenten dürften die Sozialdemokraten erneut dominierende Partei werden. Gute Chancen hat die Opposition aber im Kreis Zilina, wo die Chancen des amtierenden sozialdemokratischen Regionalpräsidenten Juraj Blanar und der Kandidatin der Protestpartei "Gewöhnlichen Menschen" (Olano), Erika Jurinova, etwa gleich stehen.

Eine Ausnahme ist auch der Kreis Bratislava, die wirtschaftlich und kulturell wichtigste Region des Landes. Hier zeichnet sich ein Sieg des parteilosen Ex-Bürgermeisters der Hauptstadt, Milan Ftacnik ab. Nur wenige Tage vor der Wahl hatte die Fico-Partei, die in Bratislava keinen eigenen Kandidaten stellte, Ftacnik als "politisch am nächsten stehenden" bezeichnet und somit faktisch unterstützt. Im Regionalparlament des Kreises dürfte allerdings die neoliberale "Freiheit und Solidarität" (SaS) die meisten Mandate erlangen.

Definitiv verloren haben die Sozialdemokraten aber den Kreis Banska Bystrica. Auf die flächenmäßig größte Region in der Zentralslowakei werden am Wahlsamstag auch alle Blicke gerichtet sein. Bei der Wahl vor vier Jahren hatte der Chef der rechtsextremen Partei "Unsere Slowakei" (LSNS), Marian Kotleba, hier völlig überraschend die Stichwahl gegen den klar favorisierten Sozialdemokraten Vladimir Manka, gewonnen und ist seitdem Regionalpräsident. Mit dem aufsehenerregenden Erfolg begann auch der nationale Aufstieg der als faschistische eingestuften LSNS, die zuvor nur eine Randerscheinung war.

Bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr gelang der rassistischen LSNS der Einzug ins Parlament in Bratislava, wo sie derzeit 14 Parlamentarier stellt. In Umfragen konnte die Kotleba-Partei seither weiter zulegen. Die Sozialdemokraten sowie das bürgerliche Parteien hoffen nun dennoch auf eine Abwahl von Kotleba in Bystrica.

Im Wahlkreis hat sich eine breite vereinte Front gegen die Extremisten gebildet. Zahlreiche Politiker zogen zugunsten des aussichtsreichsten Mitbewerber, des Unternehmers Jan Lunter, ihre Kandidatur zurück, um die Wählerstimmen zu bündeln. Gemeinsam versuchten sie bis zuletzt die Wähler zu mobilisieren am Wochenende zu den Urnen zu gehen. Ob sich der Mobilisierungs-Effekt tatsächlich einstellt, werden erst die Wahlergebnisse zeigen. Erste relevante Zahlen dürften schon in der Nacht auf Sonntag bekannt werden.

Das Bangen betrifft aber auch die angrenzende Region Nitra. Dort könnte sich das Szenario von Bystrica nämlich wiederholen, warnen politische Beobachter. Der Rechtsextremen könnten auch hier Boden gewinnen. In Nitra kandidiert für den Posten des Regionalpräsidenten niemand geringerer als die rechte Hand von Kotleba und die Nr. 2 in der LSNS, Partei-Vizechef Milan Uhrik. Auch er wird von den demokratischen politischen Kräften unterschätzt und nicht ernst genommen - wie einst Kotleba, warnen Beobachter. Anders als in Bystrica hat sich in Nitra auch keine geeinte Front gegen die Faschisten gebildet.

Letzte Umfragen räumten Kotleba und Uhrik allerdings keine allzu großen Chancen ein. Laut dem Meinungsforschungsinstitut AKO dürfte Kotleba in Bystrica mit 21,9 Prozent der Stimmen dem favorisierten Lunter um fast 30 Prozent haushoch unterliegen. In Nitra könnte Uhrik laut den Umfragen noch schlechter abschneiden und mit lediglich 9,4 Prozent der Stimmen nur auf Platz 4 kommen, so die Vorhersagen. Wettbüros im Land sehen die Situation aber völlig anders - sie favorisieren Kotleba und sehen Uhrik inzwischen als zweitstärksten in Nitra.

Auch Spitzenpolitiker der Slowakei scheinen von einer Abwahl der Rechtsextremisten nicht völlig überzeugt zu sein. Präsident Andrej Kiska warnte daher noch unmittelbar vor Beginn des Wahlmoratoriums am Donnerstag erneut vor einer Ausbreitung rechtsextremer Kräfte. "Es steht uns eine organisierte, professionelle und gefährliche extremistische politische Kraft gegenüber, die entschlossen ist, ein gutes Ergebnis einzufahren", so der Staatschef. "Als freie Gesellschaft haben wir das Recht uns vor dem Bösen zu wehren, dazu haben wir am Samstag eine hervorragende Gelegenheit," betonte Kiska.

Eine erneut befürchtete niedrige Wahlbeteiligung könnte Kotleba zusätzlich in die Karten spielen, seine Unterstützer sind nämlich traditionell fest entschlossen ihre Stimme abzugeben, was bei Wählern anderer Parteien nicht der Fall ist. Beobachter gehen davon aus, dass die Wahlbeteiligung auch diesmal unter 25 Prozent liegen wird. Viele Slowaken sind der Politik überdrüssig, auch sind vielen die Kompetenzen der Regionen immer noch unklar. Tatsächlich entscheiden diese aber über die Verteilung von mehr als einer Milliarde Euro jährlich. In ihrer Kompetenz stehen das regionale Schul- und Krankenhauswesen sowie Sozialeinrichtungen wie Altersheime, Kultur und Straßenverwaltung.

Noch 2013 wurden Regionalpräsidenten in der Slowakei in zwei Wahlrunden gewählt; die zwei jeweils bestplatzierten Kandidaten der ersten Runde trafen in einer Stichwahl aufeinander. Im Frühjahr dieses Jahres setzten die Sozialdemokraten eine Abschaffung dieser Regelung durch, und begründete dies mit dem geringen Interesse der Wähler für die Stichwahl. Kritikern sahen darin allerdings den Versuch von Smer ihre Vorherrschaft einzubetonieren.

Für Regionalwahlen in der Slowakei gilt das Mehrheitsprinzip, der Sieger bekommt alles. In Unterschied zu vorhergegangenen Wahlen werden Präsidenten und Parlamente der Regionen diesmal für eine fünfjährige Amtszeit bestimmt. Mit dem zusätzlichen Jahr sollen die nächsten Regionalwahlen mit den Kommunalwahlen 2022 zusammenfallen.