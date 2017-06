Die Noten der Regierung sind eher mau, die Klassenbesten - Sebastian Kurz, Wolfgang Brandstetter und Pamela Rendi-Wagner - haben auch nur einen Zweier, Kanzler Christian Kern einen Leistungsknick. Umso vergifteter ist das Klassenklima: Es wird gestritten, was das Zeug hält.

Nach der Notenkonferenz und kurz vor dem Zeugnis noch einmal fleißig zu werden, ist zwar ein edler Zug, nützt aber nichts mehr. Erfahrene Schülerinnen und Schüler wissen das. SPÖ-Chef Christian Kern und sein ÖVP-Gegenüber Sebastian Kurz können sich vielleicht an diese Schulweisheit ebenfalls erinnern, politisch machen sie allerdings dieser Tage genau das. In der letzten Plenarwoche des Parlaments werden plötzlich Reformpläne gewälzt, die in den Jahren dieser - vermutlich bis auf weiteres letzten - rot-schwarzen Koalition im kleinkarierten Parteiengeplänkel untergegangen sind. Dabei ist der einzige Beschluss, der wirklich noch fix ist, jener, den Nationalrat für Neuwahlen aufzulösen. Der wird in einer Sondersitzung am 13. Juli fallen.

"Diese Koalitionsregierung wird es nicht mehr schaffen, in den letzten Tagen ein anderes Einschätzungsbild zu erzeugen", sagt der Politikwissenschaftler Fritz Plasser. Und der langjährige Politik-Professor fügt hinzu: "Ich kann mich an keine Koalition seit 1983 erinnern, in der die persönlichen Animositäten und das Konfliktniveau so hoch waren wie bei dieser."

