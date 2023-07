De Luft ist raus. Das zeigt das neueste Regierungszeugnis, das führende Innenpolitikjournalisten und -journalistinnen für News erstellt haben, deutlich. Fast alle Regierungsmitglieder verlieren leicht gegenüber der letzten Wertung vom Februar 2023. Auch frühere Stars der türkis-grünen Koalition, die zu Beginn besonders hohe Erwartungshaltungen wecken konnten, haben offenbar ihren Glanz verloren.

Auf dem ersten Platz: ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner, der die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler an der Spitze ablöst. Für Michael Völker vom "Standard" wirkt Brunner "wie ein stabiler Anker in der Regierung, er macht noch den souveränsten Eindruck"."trend"-Politikkommentator Josef Votzi sieht ihn skeptischer. Der Finanzminister aus Vorarlberg, früher Staatssekretär im Umweltministerium, sei als Musterschüler gestartet, habe seine Vorschusslorbeeren aber bald aufgebraucht. Votzi fragt: "Kommt da noch eigene Handschrift, oder bleibt es bei gutem Durchschnitt?"

© Matt Observe/News ERSTER PLATZ. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) gilt als verhältnismäßig stabil und souverän. Der Vorarlberger muss sich aber auch die Kritik gefallen lassen, er zeige zu wenig eigene Handschrift

Brunner und Gewessler, aber auch Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler und Arbeitsminister Martin Kocher gehören regelmäßig zu den Besten im News-Regierungszeugnis. Das ist auch diesmal so, wenn die Bewertungen auch insgesamt etwas schlechter ausgefallen sind, als im Februar 2023.

© News News bat Innenpolitikexperten und -expertinnen der österreichischen Printmedien um ihr Zeugnis für die Regierung

Fantasielosigkeit

Auf den hintersten Plätzen herrscht ebenfalls eine gewisse Stabilität. Zuletzt konnte sich Bildungsminister Martin Polaschek den letzten Platz noch mit Innenminister Gerhard Karner teilen. Jetzt hat er ihn für sich alleine. Einhellig bemängeln die Politikbeobachter seine Fantasielosigkeit und mangelndes Durchsetzungsvermögen.

Christoph Kotanko von den "Oberösterreichischen Nachrichten": "Eine Episode im Bildungsministerium, konnte weder Eltern noch Lehrer noch Schüler überzeugen." Für Johannes Huber, der den Politik-Blog "Die Substanz" betreibt und auch für News wöchentlich das politische Geschehen des Landes kommentiert, steht Polaschek symptomatisch für den bescheidenen Stellenwert, den Bildung in dieser Koalition hat.

Edtstadler verzeichnete einen leichten Anstieg gegenüber Februar 2023, auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Innenminister Karner konnten sich etwas verbessern. Aber die meisten Mitglieder der türkis-grünen Koalition, die seit Ende 2019 das Land regiert, schneiden diesmal schwächer ab, als beim letzten Regierungszeugnis Anfang Februar.

» Kanzlerformat hat er nicht «

Nicht zuletzt Kanzler Karl Nehammer. Er sei besser als sein Ruf, hieß es damals, und bemüht, seine Sache gut machen. Der Titel der News-Story lautete: "Die Regierung arbeitet sich langsam aus dem Formtief."

Dieser Schwung ist jetzt weg. "Krone"-Journalist Claus Pándi über Regierungschef Nehammer: "Mit seiner Art von Humor kann er vielleicht im Bierzelt zu vorgerückter Stunde punkten. Kanzlerformat hat er nicht." "Fällt mehr durch parteipolitisch motivierte Sager denn als umsichtiger Regierungschef auf", meint Karin Leitner von der "Tiroler Tageszeitung". Und Eva Linsinger vom "Profil" urteilt: "Bemüht, hat aber seine Rolle als Kanzler (noch?) nicht gefunden und leistet sich Patzer, etwa bei der Krise in Russland."

Nicht viel besser: das Abschneiden des grünen Vizekanzlers Werner Kogler. Er hält sich zu sehr Hintergrund, lautet die Kritik, und steht mittlerweile vor allem für den Machterhalt seiner Partei. Linsinger: "Selbst seine Schachtelsätze können nicht verdecken, dass die Regierungsarbeit immer zäher läuft." Ganz offensichtlich ist die Arbeit der türkis-grünen Koalition ins Stocken geraten. Symptomatisch dafür: die relativ schlechten Bewertungen für Umweltministerin Leonore Gewessler.

© News News bat Innenpolitikexperten und -expertinnen der österreichischen Printmedien um ihr Zeugnis für die Regierung

Große Erwartungen

Als Gewessler angetreten war, lasteten große Erwartungen auf ihr. Endlich eine Grüne im Umweltministerium. Diese Hoffnungen schlugen sich in mehreren Regierungszeugnissen nieder: Die Ministerin habe zwar große Aufgaben vor sich, aber auch das Potenzial, sie zu bewältigen. Jetzt ist eine gewisse Ernüchterung eingekehrt.

Claus Pándi formuliert: "Setzte das Klimaticket durch. Daran wird man sich erinnern." Was im Umkehrschluss bedeutet, dass nicht sehr viel mehr von Gewessler Wirken übrig bleiben dürfte. Johanna Hager vom "Kurier" meint knapp: "Klimapolitik-Kleberin". "trend"-Autor Josef Votzi beschreibt sie als "dauerpräsente Predigerin für die grüne Sache." Bei "Ungläubigen" wecke das "allergische Reaktionen".

Interessant auch das Abschneiden von Alma Zadic. Bei keinem anderen Regierungsmitglied gingen die Bewertungen so weit auseinander. Von "Sehr gut" bis "Genügend" ist alles dabei, der Durchschnitt liegt bei 2,9. Während Michael Völker sie als "grünen Leuchtturm" sieht, urteilt News-Chefredakteurin Kathrin Gulnerits: "Engagiert sein reicht nicht. Es fehlen zählbare Ergebnisse." Josef Votzi zitiert in seiner Einschätzung Justiz-Insider, die Zadic als zu vorsichtig und zu langmütig beschreiben. "Gute Außenperformance, schleifende Zügel nach innen." Ein Blick auf die hintersten Plätze im News-Regierungszeugnis: Innenminister Karner arbeitet sich in den vergangenen Monaten vom letzten auf den zehnten Platz vor. Er setze den kantigen Law-and-order-Kurs von Türkis fort, findet "Profil"-Journalistin Eva Linsinger. Für Claus Pándi ist er "ein klassischer Innenminister in der Tradition der niederösterreichischen Volkspartei. Nicht mehr, nicht weniger."

© (C)2022 Ricardo Herrgott/News ALMA ZADIC. Die grüne Justizministerin ist umstritten. Sehr gut oder genügend? Die Meinungen sind geteilt

Bergab ging es für Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, ebenfalls ÖVP. Als blass, öffentlich wenig in Erscheinung tretenden Agrarlobbyisten beschrieben ihn die Politikjournalistinnen und -journalisten, die für News regelmäßig das Regierunsgzeugnis erstellen, schon im Februar. An dieser Bewertung hat sich wenig geändert. Totschnig sei ein "Agrarfunktionär ohne Feuer und Fantasie", urteilt Christoph Kotanko von den "Oberösterreichischen Nachrichten". Für Johannes Huber ist der Landwirtschaftsminister "gewissermaßen nach wie vor ÖVP-Bauernbunddirektor."

Konkurrenzlos letzter

© News/Ricardo Herrgott LETZTER PLATZ. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) ist für die Innenpolitikjournalistinnen und -journalisten, die das News-Regierungszeugnis erstellen, zu visionslos und wenig durchsetzungsstark

Martin Polaschek, der diesmal konkurenzlos Letztplatzierte, wurde bereits erwähnt: Seit seinem Amtsantritt im Dezember 2021 - er folgte Heinz Faßmann nach, wieso, weiß eigentlich niemand so genau -gelingt es dem früheren Grazer Uni-Rektor in der Wahrnehmung innenpolitischer Beobachter nicht, im Ministerium am Minoritenplatz Fuß zu fassen. Meistgesagter Satz in Interviews des Ministers: Man werde sich die Dinge "anschauen". Während der Lehrermangel an Österreichs Schulen fröhliche Urständ feiert.

© News News bat Innenpolitikexperten und -expertinnen der österreichischen Printmedien um ihr Zeugnis für die Regierung

Ein weiterer Dauergast auf den hinteren Rängen ist Frauen-, Integrations-, Medien- und Familienministerin Susanne Raab. Die Türkise mache "Medienpolitik im Sinne ihres politischen Ziehvaters", findet Claus Pándi von der "Kronen Zeitung" - gemeint ist wohl Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Für "Profil"-Journalistin Eva Linsinger ist Raab "eine der Schwachstellen im ÖVP-Regierungsteam." Sie setze kaum Akzente, und es sei wenig Linie erkennbar. Im Februar kam Raab immerhin noch auf einen Notenschnitt von 3,8, jetzt ist sie auf 4,4 abgestürzt.

Wenn alles nach Plan geht wird im Herbst 2024 ein neuer Nationalrat gewählt. Zwei News-Regierungszeugnisse stehen bis dahin noch an, im Februar und im Juli 2024. Vielleicht entwickelt die türkis-grüne Koalition in den nächsten Monaten ja wieder ein bisschen mehr Esprit. Und bleibt nicht - wie Christoph Kotanko in Bezug auf Bundeskanzler Nehammer formuliert -"die Zukunft von gestern".

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 27/2023 erschienen.