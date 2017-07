Regierungsanhänger stürmen Parlament in Venezuela

Regierungsanhänger haben am Mittwoch das von der Opposition beherrschte Parlament in Venezuela gestürmt. Dutzende teils maskierte Angreifer mit Stöcken drangen in die Gärten des Parlaments ein und warfen Feuerwerkskörper, wie AFP-Journalisten beobachteten. Die Abgeordneten hielten gerade eine Sondersitzung zum Unabhängigkeitstag ab.