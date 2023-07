Regierung will strengere Speicherverpflichtungen bei Gas

Österreichs Bundesregierung hat am Mittwoch angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine strengere Speicherverpflichtungen für Erdgas in Aussicht genommen. Für geschützte Kunden müssen künftig größere Gasmengen in Österreich vorsorglich gespeichert werden. Zudem müssen auch Betreiber von Gaskraftwerken zur Stromproduktion in Zukunft einen Sicherheitspolster vorhalten. Für das Vorhaben ist ein Zweidrittelbeschluss im Nationalrat erforderlich.

Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) gab die Pläne am Mittwoch vor dem Ministerrat bekannt. Konkret müssen demnach künftig Reserven für 45 Tage angelegt werden. Nur wenn nachgewiesen wird, dass das Gas nicht aus russischen Quellen stammt, sinkt die Verpflichtung wie bisher auf 30 Tage, sagte Gewessler. Darüber hinaus wird die Einspeicherung der staatlichen strategischen Gasreserve bis 2026 verlängert. Laut einem Medienpapier zu dem Vorschlag sollen Gaskunden zudem weitreichendere Rechte gegenüber ihrem Versorger bekommen; welche genau, wurde nicht ausgeführt.

Mit dieser Maßnahme setze die Bundesregierung konkrete Vorschläge aus dem Expertenpapier von Gerhard Roiss und Walter Boltz um, wurde betont. Auch sie hätten zur Sicherung der Versorgung eine erhöhte Speicherverpflichtung vorgesehen.

Bereits im vergangenen Jahr habe die Bundesregierung umfangreiche Maßnahmen zur Einspeicherung von Erdgas in Österreich und auch zur Diversifizierung der Gasversorgung gesetzt, hieß es. Mit der vom Ministerrat vorgesehenen Novelle folgten nun die nächsten Schritte. Für die Beschlussfassung im Parlament solle rasch ein Initiativantrag eingebracht werden - dort ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich.

"Der letzte Winter hat uns eines gelehrt. Unsere Versorgung ist nur sicher, wenn wir die Vorsorge selbst in die Hand nehmen", begründete Gewessler die geplante Neuregelung. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach nach dem Ministerratsbeschluss im Pressefoyer von einer strengeren Regelung im Sinne der Versorgungssicherheit und Widerstandsfähigkeit, sollte die Russische Föderation wieder versuchen, mit Gas Politik zu machen. Ohnehin sei die Versorgungssicherheit aber auf gutem Weg, liege der Speicherfüllstand doch derzeit bei 82 Prozent. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sah sich darin bestätigt, dass die Energiewende mehr Unabhängigkeit und mehr Freiheit bringe.