Regierung beriet mit Sozialpartnern und Experten hohe Preise

Die von der Regierung eingerichtete Preiskommission hat am Montagnachmittag getagt und soll in den kommenden Wochen einen Bericht erarbeiten. In dem Gremium sind neben Wirtschaftsforschern auch die Sozialpartner vertreten, die auf weitere Hilfen zur Abfederung der Teuerung drängen, weil sie sich in die bisherigen Entlastungsmaßnahmen der Regierung nicht ausreichend eingebunden sahen. Wirtschaftskammer und Gewerkschaft fordern unter anderem eine Senkung der Mineralölsteuer.

"Die neue Expertengruppe soll nun möglichst alle betroffenen Gruppen und Institutionen an einen Tisch bringen", so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) nach der Sitzung der Preiskommission in einer Aussendung. Es geht einerseits "um ein Monitoring der Inflationstreiber, andererseits um ein besseres Verständnis über aktuelle und mögliche künftige Preisentwicklungen sowie die Analyse von Vor- und Nachteilen weiterer Abfederungsmaßnahmen". Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) will weitere Maßnahmen für einkommensschwache Personen prüfen. "Neben kurzfristigen Entlastungen braucht es besonders auch strukturelle Änderungen, die Menschen mit geringem Einkommen langfristig entlasten."

In Österreich belief sich die Inflation im März auf 6,8 Prozent, den höchsten März-Wert seit 1981. Die Teuerung ist vor allem von den hohen Energiepreisen aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine getrieben.

Die hohe Inflation wird derzeit in der heimischen Politik heiß diskutiert, so auch am Montag im Vorfeld der Preiskommissionssitzung. Die SPÖ warf der Regierung einmal mehr vor, den Kampf gegen die Teuerung zu verschleppen und verlangt die Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Strom, Gas, Benzin, Diesel und Lebensmittel. "Anstatt die Preiskommission jetzt wochenlang sinnlos die Inflation prüfen und analysieren zu lassen, wie das die Regierung tut, sollten ÖVP und Grüne einfach handeln", meinte Vizeklubchef Jörg Leichtfried.

ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf warf der Opposition vor, nur politisches Kleingeld zu wechseln; dieser liege nur ihre eigene Inszenierung am Herzen. Graf verwies darauf, dass ÖVP und Grüne bereits ein fast 4 Mrd. Euro schweres Entlastungspaket geschnürt hätten. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sprach sich am Montag gegen eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Null aus. "Ich bin eher dafür zu schauen, wer ist stark betroffen und da zu unterstützen", so Schramböck auf einer Pressekonferenz.

Auch Wirtschaftsexperten mahnen seit längerem zielgerichtete Transferleistungen ein, denn wer versuche, allen zu helfen, helfe den besonders Betroffenen besonders wenig. Das gelte auch für das Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. "Die Maßnahme wirke nur indirekt und sei wenig treffsicher", sagte Simon Loretz vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) im Ö1-"Mittagsjournal" des ORF-Radios. "Es ist natürlich auch so, dass reichere Haushalte absolut viel mehr Geld für Essen ausgeben. Die kaufen teurere, hochqualitative Lebensmittel und die werden absolut viel mehr entlastet dadurch."

Die "Expert:innengruppe zur Beobachtung und Analyse der Inflationsentwicklung (EBAI)", wie sie offiziell heißt, kam am Montagnachmittag im ÖVP-geführten Finanzministerium zusammen, das gemeinsam mit dem grünen Sozialministerium den Vorsitz führt. Die Preiskommission soll in den nächsten Wochen ein Bericht erstellen, der an das Parlament ergeht und auch Grundlagen für mögliche politische Entscheidungen liefert. "Der Bericht soll neben einer kurzen Analyse zu den Inflationstreibern und der zu erwartenden weiteren Entwicklung auch Optionen für politische Abfederungsmaßnahmen mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen beinhalten", hieß es von Regierungsseite nach der Sitzung.

Eingeladen waren auch andere Ministerien wie beispielsweise das Klimaschutzministerium oder das Wirtschaftsministerium sowie Gewerkschaftsbund, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, Bundesjugendvertretung und Seniorenrat. Ebenso können sich die Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS, die Nationalbank (OeNB), die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), die E-Control, der Fiskalrat und die Statistik Austria einbringen.

Seitens der türkis-grünen Bundesregierung wurden zuletzt weitere Entlastungsmaßnahmen in den Raum gestellt. Eine Analyse des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) kam kürzlich zum Schluss, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen nur zum Teil dazu geeignet seien, die am stärksten vom Preisanstieg betroffenen Bevölkerungsgruppen zu entlasten. Hohe Kosten für Wohnen und Essen treffen Einkommensschwächere demnach stärker als steigende Spritpreise.