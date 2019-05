Bundeskanzler Sebastian Kurz und Präsident Alexander Van der Bellen haben in einem Treffen den Innenminister Herbert Kickl entlassen, und auch dem Wunsch des Rücktritts der FPÖ-Regierungsmannschaft stimmte der Präsident zu. Nur Außenministerin Karin Kneissl bleibe auf eigenen Wunsch. Von Kurz ernannte Experten sollen nun die vakanten Posten besetzen. Dabei steht auch gegen Kanzler Kurz ein Misstrauensantrag im Raum. Die Liste Jetzt wird diesen einbringen, die NEOS werden nicht zustimmen. Wie SPÖ und FPÖ abstimmen werden, ist derzeit noch offen.

THEMEN:

Der Machtkampf in der österreichischen Innenpolitik geht weiter. Nach dem Bekanntwerden der Ibiza-Affäre, dem darausfolgenden Rücktritt von Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und dem Ausrufen von Neuwahlen, hat Kanzler Sebastian Kurz heute Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Entlassung des Innenministers Herbert Kickl vorgeschlagen. Und auch die Information des Wunsches der FPÖ-Minister auf geschlossenen Rücktritt weitergegeben. Der Präsident bewilligte alle „Wünsche“. Nur Außenministerin Karin Kneissl bleibt auf eigenen Wunsch im Amt.

Kurz nur noch kurz Kanzler?

Nun wird Kurz Experten für die vakant gewordenen Regierungsposten vorschlagen, die die Geschäfte der zurückgetretenen FP-Minister bis zu den Neuwahlen im Herbst führen sollen. Doch gegen Kurz selbst steht ein Misstrauensvotum im Raum. Dieses wird die Liste Jetzt am Montag in der Sondersitzung des Nationalrats einbringen. Dabei ist es die große Frage, ob die SPÖ sowie die FPÖ unter Neo-Parteichef Norbert Hofer mitstimmen werden. Beide Parteien haben sich diese Option noch offen gelassen. Stimmen sie jedoch mit, könnte dies auch das Ende für Kurz als Bundeskanzler bedeuten.

Die aktuellen Ereignisse gibt es hier im Live-Blog mitzuverfolgen:

Wir „betreten jetzt Neuland“, das sei noch nie da gewesen. Damit eröffnete Präsident Van der Bellen sein heutiges Statement. Aber es gäbe keinen Grund besorgt zu sein, denn es zeige sich ab jetzt die Schönheit der heimischen Verfassung, auf deren Einhaltung er achten wird. Alles was nun getan wird, diene der Aufrechterhaltung der Stabilität, der Funktionsfähigkeit, so Van der Bellen, der ganz zu Beginn noch kurz dem verstorbenen Niki Lauda gedachte.

Auf die Personalie kommend, erklärte der Präsident, dass ihn Kanzler Sebastian Kurz ersucht habe, Innenminister Kickl zu entlassen sowie auch die Entlassung aller FPÖ-Minister angefragt sei. All diesen "Wünschen" stimmte Van der Bellen zu. Mit einer Ausnahme: Außenministerin Karin Kneissl wird in der Übergangsregierung bleiben auf ihren eigenen Wunsch. Sie fühle sich als "unabhängige Expertein" verpflichtet, "gerade jetzt weiterhin zur Verfügung zu stehen", erklärte Kneissl selbst in einer Aussendung. Die Ereignisse der vergangenen Tage sowie den Rücktritt der anderen FPÖ-Ministern bedaure sie.

Kurz will heute noch Namen nennen

Kurz sprach sich erneut für eine völlige unabhängige und transparente Aufklärung der Ibiza-Affäre aus. Außerdem bräuchte es jetzt eine handlungsfähige Regierung. Van der Bellen habe ihn beauftragt, diese wieder herzustellen und die vakanten Posten wieder aufzufüllen. Er wolle Van der Bellen heute noch Vorschläge übermitteln.

Auf Namen angesprochen, erklärte Kurz dass es fachlich qualifizierte Persönlichkeiten sein müssen, die über eine hohe Integrität und Unabhängigkeit verfügen. Er halte diese Aufgabe, trotz der "herausfordernden Zeiten", für eine „lösbare“. Die Frage, ob die Expertenminister mit der Opposition akkordiert werden, im Sinne der Stabilität, verneinte Kurz. Er werde seine Vorschläge mit Van der Bellen abstimmen, man könne nicht auf alle Personalwünsche eingehen.

Neue Regierung schon morgen angelobt?

Noch nicht bekannt gegeben wurde vorerst, wann die neue Regierung angelobt wird. Vermutlich wird es bereits am morgigen Mittwoch sein. Dann verlieren auch die freiheitlichen Regierungsmitglieder in Innen-, Verteidigung-, Infrastruktur- und Sozialministerium sowie im Vizekanzleramt tatsächlich ihre Posten.



SPÖ kritisiert Vorgangsweise

SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner hat die Vorgangsweise von Kurz kritisiert. "Ich mache mir Sorgen über die aktuelle Vorgangsweise von Sebastian Kurz. Er hat sich nicht ernsthaft um eine gesicherte parlamentarische Mehrheit für seinen Vorschlag bemüht", sagte Rendi-Wagner. Sie hätte sich erwartet, dass Kurz im Interesse der Stabilität Österreichs einen anderen Weg wählt. Für eine stabile und handlungsfähige Übergangsregierung brauche es stabile Mehrheiten. Deshalb beharrt Rendi-Wagner auf einer reinen Expertenregierung, die ihrer Ansicht nach die verlässlichste Lösung in dieser schwierigen Situation wäre.

© APA/Hochmuth Kurz sprach mit Van der Bellen

Van der Bellen: Kein Plan B in Bezug auf Misstrauensvotum

Van der Bellen denke heute nicht an einen Plan B, auf das Misstrauensvotum gegen Sebastian Kurz von Journalisten angesprochen. Er glaubt, dass die Parlamentsparteien ihr Vorgehen sehr sorgsam abwägen werden und geht davon aus, dass die Übergangsregierung bis Herbst halten wird, sagte er.

Misstrauensantrag: FPÖ noch unsicher

Ob dieser angesprochene Misstrauensantrag gegen Kurz durchgehen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Hieß es zunächst, die FPÖ stimme diesem Misstrauensantrag gegen Kanzler Kurz zu, hat die Partei es später dementiert. "Das ist falsch. Es gibt noch keine Entscheidung", sagte ein FPÖ-Sprecher am Dienstagvormittag gegenüber der APA.

Auch interessant: Stichwort Misstrauensantrag - Das steckt dahinter

Kickl sieht sich missinterpretiert

Die FPÖ sieht Kickls Aussagen, die zu der Annahme führten, missinterpretiert, wie es von mehreren Seiten gegenüber der APA hieß. Kickl habe lediglich gesagt, dass derjenige, der der FPÖ misstraut, auch das Misstrauten der FPÖ habe. Das heiße aber nicht, "dass das Abstimmungsverhalten am Montag definitiv entschieden ist". Im Übrigen habe der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer am Montagabend im ORF-"Report" dasselbe gesagt, hieß es aus der Partei.

Was im Misstrauensantrag stehen wird

Die Liste JETZT hat am Dienstag den anderen Parteien ihren Entwurf für den Misstrauensantrag gegen Kurz übermittelt. Laut diesem der APA vorliegenden Entwurf für einen Entschließungsantrag soll der Nationalrat beschließen: "Dem Bundeskanzler wird (...) durch ausdrückliche Entschließung des Nationalrates das Vertrauen versagt."

© APA/Schmitt

"Wahlkampfkabinett Kurz" kann wohl keine Stabilität schaffen

Die Liste JETZT begründet ihren Antrag damit, dass Stabilität in der aktuellen Situation wohl "kein Wahlkampfkabinett Kurz" schaffen könne, "sondern nur eine Regierung, die ausschließlich aus parteiunabhängigen Expertinnen und Experten besteht". "Die Versagung des Vertrauens in Bundeskanzler Kurz durch den Nationalrat ist eine Voraussetzung, damit der Bundespräsident diese parteifreie Regierung bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Nationalratswahl einsetzen kann."

Zwei Regierungen zum Scheitern gebracht

In der Begründung des Antrages wird außerdem darauf verwiesen, dass Kurz in den letzten beiden Jahren zwei Bundesregierungen zum Scheitern gebracht habe: "als Außenminister eine Regierung mit der SPÖ und jetzt als Bundeskanzler eine Regierung mit der FPÖ". Es entstehe zunehmend der Eindruck, "dass dieses Scheitern kein Zufall ist. Es geht Kanzler Kurz nicht darum, eine bestimmte Partei und eine bestimmte Politik von der Regierungsverantwortung auszuschließen. Es geht ihm offensichtlich vor allem darum, die eigene Macht auszubauen."

Stern bei Van der Bellen

Jetzt-Chefin Maria Stern selbst war heute ebenfalls zu Gast bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen und warb dort für den Misstrauensantrag. Sie hoffe auf eine parlamentarische Mehrheit für den Antrag, sagte Stern in ihrer Stellungnahme nach dem Termin in der Präsidentschaftskanzlei. Ansonsten unterstütze sie den Vorschlag der SPÖ für eine vorübergehende Expertenregierung; auch dies habe sie Van der Bellen mitgeteilt.

Es sei ein sehr konstruktives und besonnenes Gespräch gewesen, so Stern. Für die Entscheidung, die Ernennung von Peter Goldgruber zum Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit nicht zu unterschreiben, habe sie dem Bundespräsidenten gedankt. "Das war die richtige Entscheidung und richtige Entscheidungen brauchen wir. Das war das, was sich die Österreicher jetzt in diesen historischen Minuten erwarten."

NEOS gegen Misstrauensantrag

Gegen einen Misstrauensantrag gegen Kanzler Sebastian Kurz sprach sich heute NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger aus. Sie war heute zum Gespräch bei Alexander Van der Bellen. Die Absage an das Votum begründete sie damit, den Menschen ein Signal der Stabilität geben zu wollen.

© APA/Hochmuth NEOS-Chefin Meinl-Reisinger sprach heute mit Bundespräsident Van der Bellen

Vertrauen in Politik wiederherstellen

Meinl-Reisinger appellierte auch an die anderen Fraktionen, die Staatsräson vor das Trennende zu stellen. Man müsse das Vertrauen in die Politik wiederherstellen. Es sei jetzt nicht der Zeitpunkt für Wahlkampfreden, politische Spielchen oder Trotzreaktionen, meinte sie. Die NEOS werden daher im Nationalrat gegen mögliche Misstrauensvoten der anderen Parteien stimmen.

NEOS für "Verwaltungsregierung"

Aus der Sicht der NEOS-Chefin soll es für die Übergangszeit bis zur Nationalratswahl eine "Verwaltungsregierung" mit Personen frei von Parteiinteressen geben - dies allerdings nur für den bisherigen FPÖ-Teil des Kabinetts. Die ÖVP-Minister samt Kurz sollen nach Ansicht von Meinl-Reisinger im Amt bleiben. Vom Kanzler erhoffte sie sich ein entsprechend verantwortungsvolles Handeln.

Generell sprach sie sich für einen "Pakt für Verantwortung" aus, damit im Nationalrat bis zur Wahl keine Beschlüsse mit schweren budgetären Auswirkungen mehr fallen. "Diese Krise ist auch eine Chance", meinte sie und erwähnte etwa mehr Transparenz in der Parteienfinanzierung als Ziel.

SPÖ bei Misstrauensanstrag weiter zurückhaltend, aber nicht ausgeschlossen

Sollte die FPÖ zustimmen und die SPÖ ebenso, droht allerdings auch Kurz die Abwahl. Aber auch,ob die SPÖ diesem Antrag zustimmt, ist noch offen, die Partei gab sich weiter zurückhaltend. Dies sei derzeit "kein vorrangiges Thema", so ein SPÖ-Sprecher am Dienstag. Zunächst gelte es, mit dem Bundespräsidenten und den anderen Parteien eine "geordnete Übergabe" zustande zu bringen. "Wir hoffen, dass dann alle Beteiligen einsichtig sind, und es nicht zu einem Misstrauensantrag kommen muss." Rendi-Wagner schloss aber in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA am Dienstagnachmittag ein Misstrauensvotum weiterhin nicht aus.

» Wir wollen dass die gesamte Übergangsregierung aus Experten besteht. «

"Wir wollen dass die gesamte Übergangsregierung aus Experten besteht. Weil wir glauben, dass nur diese Lösung Vertrauen und Stabilität bringen kann in dieser schwierigen Phase", untermauerte der Sprecher von SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner den bereits von ihr geäußerten Standpunkt. Auch Kanzler Kurz selbst will man durch einen Experten ersetzt haben, betonte man in der SPÖ am Dienstag gegenüber der APA explizit. Klar machte der Sprecher, dass man den ÖVP-Chef nicht alleine weiterregieren lassen will: "Die ÖVP-Alleinregierung, wie sich das Kurz vorstellt, hat keine Mehrheit im Parlament", so der Sprecher.

Grundsätzlich sei es aber jetzt noch "gar nicht der richtige Zeitpunkt", über die Frage nachzudenken, ob die SPÖ einen Misstrauensantrag gegen Kurz mittragen würde. Denn es liege "eigentlich noch gar nichts am Tisch".

Der Ball sei nun beim Bundespräsidenten, verwies der Sprecher am Dienstag erneut auf Rendi-Wagners bereits am Montag geäußerte Sicht. Dieser müsse schauen, dass er einen Vorschlag macht, "der von einer breiten Unterstützung getragen ist".



Eigener Misstrauensantrag der SPÖ steht im Raum

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil stellte am Montag im ORF-"Report" eine weitere Variante in den Raum: Es sei "durchaus möglich", dass die SPÖ nicht nur den Misstrauensantrag der Liste Jetzt unterstützt, "sondern vielleicht sogar einen einbringt". Zwar seien stabile Verhältnisse wichtig und sollte man mit solchen Anträgen "nicht spielen" - aber man könne auch "nicht dieses parteipolitische Spiel auf dem Rücken der Republik akzeptieren", sagte Doskozil

Ebenso wie Doskozil hat sich auch der Tiroler SPÖ-Vorsitzende Georg Dornauer zur Not für eine eigene Initiative der Sozialdemokratie ausgesprochen. Sollte Kurz nicht demissionieren und Van der Bellen auch keine Expertenregierung einsetzen, empfehle er, einen eigenen roten Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung einzubringen.

Schieder und SPÖ nennen schon Namen für Kurz-Ersatz

Der SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder überlegt überhaupt schon Namen für eine mögliche Übergangsregierung. Er könne sich Alt-Bundespräsident Heinz Fischer (SPÖ) vorstellen. Auch weitere Namen, darunter der ehemalige österreichische EU-Kommissar und ÖVP-Politiker Franz Fischler, für den auch der Grüne Spitzenkandidat Werner Kogler plädierte, nannte er.

Doch nicht nur Schieder, sondern die SPÖ an sich diskutiert offenbar bereits über mögliche Kandidaten, denen im Falle eines Rücktritts von Kurz eine Übergangs-Kanzlerschaft zugetraut wird. Laut APA-Informationen sickerten bisher etwa die Namen von Ex-LIF-Chefin Heide Schmidt, dem ehemaligen EU-Kommissar Franz Fischler (ÖVP) oder Ex-Verwaltungsgerichtshof-Präsident Clemens Jabloner durch, die für die SPÖ infrage kämen. Auch Notenbankchef Ewald Nowotny und Ex-Notenbank-Gouverneur Klaus Liebscher dürften auf jener Liste von Persönlichkeiten stehen, für die sich die SPÖ vorstellen könnte, eine davon als Übergangs-Regierungschef zu unterstützen.

Auf Nachfrage wollte SPÖ keine dieser Namen bestätigen. Es brauche nun eine "integere Persönlichkeit, die in der Lage ist, das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik wieder zurückzugewinnen", hieß es lediglich zur APA. Auch müsse es sich um eine Person handeln, "die für Stabilität sorgt und europaweit anerkannt ist", sagte ein Sprecher.

Sondersitzung am Montag

Die von der SPÖ für morgen, Mittwoch, beantragte Sondersitzung des Nationalrats wird zudem erst am Montag nach der EU-Wahl stattfinden. Er wolle "dem EU-Wahlkampf Raum geben". Die Opposition ist empört über die Entscheidung des Präsidenten. SPÖ, NEOS und Liste JETZT trugen ihren Protest auch in der Präsidialsitzung, Dienstagvormittag, vor. Sobotka nützte jedoch sein Recht als Nationalratspräsident, den Termin nach eigenem Gutdünken festzulegen.

Kurz schlägt Kickl heute für Entlassung vor, deshalb gehen alle FPÖ-Minister

Am Montagabend hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigt, Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach Bekanntwerden der Ibiza-Affäre die Entlassung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vorzuschlagen. Daraufhin gab die FPÖ bekannt, dass auch alle anderen FPÖ-Minister geschlossen die Regierung verlassen werden.

Die Vorgangsweise der Übergangsregierung bis zur vorgezogenen Nationalratswahl ist mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen abgesprochen, wie Kurz mitgeteilt hatte. Auch der neue FP-Chef Norbert Hofer sei telefonisch informiert worden.

"Das einzig Richtige für Stabilität"

Kurz betonte bei seiner Pressekonferenz, dass die Regierungsumbildung das einzig Richtige sei, um Stabilität im Land gewährleisten zu können. Ohnehin sei bereits international großer Schaden am Ansehen des Landes entstanden.

Kickls Darstellungen stimmen "so definitiv nicht"

Der Regierungschef hätte es richtig gefunden, hätte Kickl das Amt von sich aus geräumt, um Aufklärung der Vorwürfe um illegale Parteienfinanzierung bei den Freiheitlichen zu ermöglichen. Dass er mit der FPÖ in dem Fall weiter regiert hätte, wollte Kurz nicht bestätigen. Kickls entsprechende Darstellungen stimmten "so definitiv nicht".

FPÖ bestätigt: Alle Minister gehen

Die FPÖ setzt nun auch das um, was sie angekündigt hat: Nach Kurz' Entlassungs-Statement werden alle Freiheitlichen ihre Regierungsämter niederlegen. Ein FPÖ-Sprecher verwies am Montag gegenüber der APA auf den aufrechten Beschluss des Parteipräsidiums, wonach bei Kickls Abberufung alle blauen Minister zurücktreten.

Kickl versteht Entlassung nicht

Kickl selbst zeigte auch weiterhin Unverständnis für das Argument der ÖVP, seine Entlassung sei nötig, weil er 2017 als Generalsekretär verantwortlich für die Finanzgebarung der Partei gewesen sei. "In der FPÖ ist es definitiv nicht so", meinte der Noch-Innenminister. Möglicherweise aber in der Volkspartei, deren ehemaliger General Gernot Blümel nun Kanzleramtsminister ist. Auch die Argumentation, andere Freiheitliche würden als Innenminister die Ermittlungen gefährden, kann Kickl nicht nachvollziehen.

Wer die Regierung jetzt verlässt

Die anderen Regierungsmitglieder neben Kickl - das sind Verkehrsminister Hofer, Verteidigungsminister Mario Kunasek, Sozialministerin Beate Hartinger-Klein und Staatssekretär Hubert Fuchs - werden ihre Ämter "ab sofort zur Verfügung" stellen, wobei aber auch eine geordnete Übergabe gewährleistet werden soll, sagte Hofer.

Kurz will bisherigen Kurs "ohne Hemmschuh" fortsetzen

Am Nachmittag gab Kurz in einem kurzen Statement noch bekannt, den bisherigen Kurs fortzusetzen und zu stärken, "ohne den Hemmschuh, den wir hier die ganze Zeit erleben mussten".

Neuer FPÖ-Wien-Chef Nepp zuversichtlich für FPÖ

Der designierte Landesparteiobmann der Wiener FPÖ, Dominik Nepp, sieht die Partei bestens gerüstet für die kommenden Urnengänge in Europa und im Bund - und ist auch überzeugt davon, dass die FPÖ bei der Nationalratswahl "ausgezeichnet" abschneiden wird. Nepp wurde in der Nacht auf Dienstag zum Nachfolger von Heinz-Christian Strache gekürt. Die in dem Video dokumentierten Geschehnisse möchte er "nicht schönreden und herabspielen", betonte der Rathaus-Politiker: "Es gibt dafür keine Rechtfertigung. Für mich ist das immer noch unerklärlich, dass so etwas passiert ist."



© APA/Techt Dominik Nepp ist neuer FPÖ-Wien-Chef: "Mit Strache und Gudenus verbindet mich auch eine Freundschaft. Daran werden auch die jüngsten Vorfälle nichts ändern."

Der künftige Obmann - endgültig gewählt wird er auf einem Landesparteitag - berichtete von "persönlich nachdenklichen Stunden" in den vergangenen Tagen: "Denn mit Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus verbindet mich nicht nur ein jahrelanger erfolgreicher politischer Weg, sondern auch eine Freundschaft. Daran werden auch die jüngsten Vorfälle nichts ändern."

Hofer kann sich Verbot von Großspenden vorstellen

Norbert Hofer hält es indes für überlegenswert, Großspenden an Parteien zu verbieten. Schließlich funktioniere die Parteienförderung so gut, da könnte man ein neues System finden, sagte er Montag im "ORF Report spezial".

Dazu intressant: Manager spendete "mehrere tausend Euro" an FPÖ-nahen Verein auf Vermittlung von Gudenus

Außerdem sicherte er zu, die FPÖ-Finanzen - auch von nahestehenden Vereinen - von Wirtschaftsprüfern prüfen zu lassen und dafür zu sorgen, dass es keine Geldflüsse von Vereinen an die Partei gibt. Und Hofer will auch die Wahlkampfkostengrenze - anders als bei der Nationalratswahl 2017 - im nächsten Wahlkampf einhalten.

Strache will "sein Unschuld" beweisen

Und auch der zurückgetretene Ex-FPÖ-Chef und Auslöser dieser ganzen Regierungskrise, Heinz-Christian Strache, meldete sich wieder zu Wort. In einem Facebook-Posting wähnt er sich selbst in "Unschuld" und sieht sich als Opfer von Kriminiellen. "Wir werden die Hintermänner des kriminellen Videos und Dirty Campaignings aus dem Ausland gegen meine Person ausfindig machen und meine Unschuld beweisen! Dafür kämpfe ich!", so Strache. Die "Kronen Zeitung" berichtet unterdessen davon, dass seine Gattin Philippa samt Kind zu ihren Eltern gezogen sein soll. Zuvor erklärte sie, sie sei "geschockt".

Haimbucher will keine Funktion für Strache mehr

Mit dem oberösterreichischen FPÖ-Landesparteichef LHStv. Manfred Haimbuchner hat Strache nun auf jeden Fall keinen Fan mehr. Dieser ist sich "zu 100 Prozent" sicher, dass die FPÖ mit Norbert Hofer als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl gehen werde. Gefragt, ob der zurückgetretene Bundesparteiobmann Heinz Christian Strache je wieder eine Funktion in der FPÖ bekleiden solle, antwortete er klar: "Nein."

Was einen etwaigen Parteiausschluss angeht, hielt er sich noch bedeckt. Das könne er nun nicht beantworten, man müsse einfach die nächste Zeit abwarten, so Haimbuchner am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Zur Entlassung vom Innenminister Herbert Kickl meinte er, diese sei ein "eigenartiger Vorgang". Wenn Kurz "mehr wissen sollte, was den Innenminister betrifft, sollte er das der Öffentlichkeit mitteilen".

Im Video: Rückblick auf die Geschehnisse der letzten Tage

Der Auslöser

Auslöser für Neuwahlen war das Skandalvideo von Heinz-Christian Strache, das dessen politische Karriere - und auch die türkis-blaue Koalition beendet hat. Bundeskanzler Kurz sagte Samstagabend "Genug ist genug" und rief Neuwahlen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt aus. In einem Statement davor legte Strache sowohl seine Funktion als Vizekanzler und auch als FPÖ-Obmann zurück und übergab beide an Norbert Hofer. Strache entschuldigte sich dabei vor allem bei seiner Frau, Philippa Strache.

Die Erklärung von Kurz, die zu Neuwahlen führte

In den Gesprächen mit Vertretern der FPÖ nach Bekanntwerden des Skandalvideos habe Kurz nicht den Eindruck gewonnen, dass es neben den Rücktritten den wirklichen Willen zur Veränderung der FPÖ auf allen Ebenen gäbe. Das wäre aber mehr als notwendig gewesen, so Kurz in seiner Erklärung.

» Nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug. «

Kurz hat weiters betont, dass er die Koalition mit der FPÖ nicht bei der erstbesten Verfehlung aufgekündigt habe. "Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug." Zwar bezeichnete der Bundeskanzler die heimliche Aufzeichnung des Videos als "verachtenswert", geißelte aber auch die darin geäußerten "Ideen des Machtmissbrauchs".

Dazu passend: Das Kurz-Statement im genauen Wortlaut zum Nachlesen.

"Die FPÖ kann es nicht"

Kurz sprach der FPÖ die Regierungsfähigkeit ab: "Die FPÖ kann es nicht." Er verteidigte sich aber gleichzeitig dafür, mit der FPÖ in die Regierung gegangen zu sein.

"Musste vieles aushalten"

Er musste "in den letzten beiden Jahren für die inhaltlichen Erfolge vieles aushalten" - vom Rattengedicht, über die Nähe zu Rechtsradikalen und immer wiederkehrenden Einzelfällen, sagte Kurz. "Auch wenn ich mich nicht immer geäußert habe, ist es mir schwergefallen, das runter zu schlucken."

Die FPÖ habe dem gemeinsamen Reformprojekt geschadet und dem Weg der Veränderung. "Sie schaden dem Ansehen unseren Landes." Das Verhalten der FPÖ entspreche nicht seinem politischen Zugang, vor allem aber habe er nicht den Eindruck gewonnen, dass sich die FPÖ verändern wolle. "Und ich glaube, das wäre mehr als notwendig."

"Habe versprochen, die Wahrheit auszusprechen"

Er sei vor zwei Jahren angetreten, um Veränderungen durchzusetzen in einem Land, dessen Politik jahrelang durch Stillstand und Streit geprägt gewesen sei und in dem das System wichtiger gewesen sei als die Menschen. Er habe seinen Wählern versprochen, "mir treu zu bleiben und ich habe versprochen, die Wahrheiten auszusprechen". Er werde daher das tun, "was richtig und notwendig ist".

FPÖ sei einziger Partner gewesen

Dass er überhaupt eine Koalition mit der FPÖ eingegangen ist, verteidigte Kurz und verwies auf die aus seiner Sicht positive Bilanz der Regierung. "Ich war mir bewusst, dass der Weg mit der FPÖ als Regierungspartner Widerstand auslösen wird", so Kurz. Aber zum damaligen Zeitpunkt sei die FPÖ der einzige Partner gewesen. Gemeinsam habe man die Schuldenpolitik beendet, die Steuerlast gesenkt und die illegale Migration massiv reduziert. Kurz bedankte sich auch bei allen Regierungsmitgliedern für die Zusammenarbeit.

© APa/Fohringer Kurz will nun "klare Verhältnisse schaffen für dieses wunderschöne Land"

Nun wolle er klare Verhältnisse schaffen und für "dieses wunderschöne Land arbeiten ohne Zwischenfälle, Einzelfälle und sonstige Skandale". Mit der FPÖ sei das ist nicht möglich. "Die FPÖ kann es nicht", die SPÖ teile seine inhaltliche Ausrichtung nicht und die kleinen Parteien seien zu klein, begründete Kurz den Wunsch nach Neuwahlen.

"Klarer Wählerauftrag"

Nur wenn die ÖVP nach den kommenden Wahlen die Möglichkeit habe, "ganz eindeutig den Ton anzugeben", könne er die begonnene Veränderung fortsetzen, meinte Kurz und warb daher für "klare Verhältnisse und einen klaren Wählerauftrag". Er wolle "mit Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung" für Österreich arbeiten, und zwar "ganz ohne Einzelfälle, Zwischenfälle und andere Skandale".

Strache: "Geheimdienstlicher Anschlag, um Regierung zu sprengen"

Strache selbst stellte sich als Opfer eines geheimdienstlichen Anschlags dar, der gezielt vor der EU-Wahl verübt worden sei, "um die Regierung zu sprengen". "Man hat in der Vergangenheit schon öfter versucht, mich zu Fall zubringen. Ich hatte viele Verleumdungen zu ertragen", so Strache in seinem Statement vor der Presse. Das Video aus Ibiza sei aber besonders "niederträchtig" und "in Silberstein-Manier", machte Strache, der die FPÖ 14 Jahre lang anführte, Andeutungen auf die angeblichen Urheber der Inszenierung.

» Man hat in der Vergangenheit schon öfter versucht, mich zu Fall zubringen. «

"Eine besoffene Geschichte"

Er redet sich zudem auf den Alkoholeinfluss aus. "Ja, es war eine besoffene Geschichte. Meine Äußerungen waren nüchtern betrachtet eine Katastrophe und ausgesprochen ungeschickt", so Strache, der sich bei allen entschuldigte, die er gekränkt habe.

Dazu interessant: Das Video - die Zitate Straches im Wortlaut

Strache vermutet Geheimdienste

Strache vermutete hinter dem Video politische Gegner bzw. ausländische Geheimdienste. "Ja, das war ein gezieltes politisches Attentat", sagte er in seiner Erklärung und kündigte mehrere rechtliche Schritte an. Strache entschuldigte sich bei allen Geschädigten sowie bei seiner Frau.

Kontakt über Gudenus

Der zurückgetretene FPÖ-Chef erläutert auch, wie es zu dem Treffen mit dem weiblichen Lockvogel gekommen war, das schließlich in der Veröffentlichung des Videos mündete. Die Frau habe zuerst Kontakt mit Johann Gudenus aufgenommen, nach einiger Zeit kam das Treffen mit Strache auf Ibiza zustande. Dass dieses heimlich gefilmt wurde, sei jedenfalls illegal und strafrechtlich relevant.

Straches Rücktrittsrede in vollem Wortlaut

Keine einmalige Geschichte bei Gudenus

Nachdem bekannt wurde, dass Gudenus sich noch öfter mit den Lockvögeln getroffen hatte, gab er am Sonntag Abend bekannt, auch sein Nationalratsmandat zurückzulegen und mit "sofortiger Wirkung" ganz aus der FPÖ auszutreten.