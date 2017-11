ÖVP und FPÖ sehen ihre gemeinsame Regierung in Reichweite. "Ich hoffe, dass wir zügig vorankommen, dass wir noch vor Weihnachten eine neue Bundesregierung haben", sagte FP-Verhandler Norbert Hofer am Donnerstag. Und laut VP-Verhandler Gernot Blümel könnte die Bewertung der Verhandlungsergebnisse der Fachgruppen noch diese Woche abgeschossen werden. Danach sollen die "Dissenspunkte" geklärt werden.

Heute steht bei den schwarz-blauen Verhandlungen das Verkehrs-Kapitel am Programm. Inhaltliche Details wollen ÖVP und FPÖ am frühen Nachmittag präsentieren (siehe unten im Live-Stream).

Vor Verhandlungsbeginn machten beide Parteien klar, dass der von der Großen Koalition beschlossene Beschäftigungsbonus für neue Jobs zur Disposition steht. Diese von SPÖ und ÖVP beschlossene Förderung soll Unternehmen unterstützen, die zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Beantragt wurde der Bonus bereits von Tausenden Firmen, die nun erwarten, dass ihnen bis zu drei Jahre lang die Hälfte der Lohnnebenkosten ersetzt werden. Ausgezahlt wird das Geld vorerst nicht, weil das Finanzministerium EU-rechtliche Bedenken geltend macht.

Laut FPÖ-Verhandler Hofer gibt es zwar noch keine Einigung, ob der Beschäftigungsbonus gekürzt oder gestrichen wird. Sowohl er als auch VP-Verhandler Blümel ließen aber die Bereitschaft dazu durchblicken. Hofer betonte, die FPÖ habe dem vor dem Sommer beschlossenen Gesetz nicht zugestimmt, weil die Mittel nicht optimal eingesetzt seien. Daher stehe die Maßnahme zur Disposition. Und Blümel führte die damalige Zustimmung der ÖVP auf Druck von SP-Kanzler Christian Kern zurück: "Bundeskanzler Kern wollte diese Maßnahme unbedingt." Nun machte Blümel Bedenken wegen der Finanzierung geltend und stellte in den Raum, ob der Bonus angesichts des ohnehin starken Wachstums überhaupt sinnvoll sei.

Blümel hofft auf letzte Schritte in Bälde

Blümel hofft, dass ÖVP und FPÖ noch im Lauf der Woche die Ergebnisse aller inhaltlichen Fachgruppen bewerten können, um dann die letzten Schritte einzuleiten. Hofer hatte ja angekündigt, sich erst wieder zu rasieren, wenn die Regierung steht, und meinte, er hoffe, dass der Bart bald weg komme: "Meine Mutter erzählt mir jeden Tag, wie hässlich ich bin."

"Dissens" gibt es nach Angaben beider Verhandler noch bei einigen Punkten - etwa bei der von der FPÖ geforderten Stärkung der "Direkten Demokratie" (konkret: verpflichtende Volksabstimmungen nach erfolgreichen Volksbegehren). Blümel sprach sich hier für ein "behutsames Vorgehen" aus: "Einen gänzlichen Systemwechsel herbeizuführen, das kann nicht von heute auf morgen gehen."

Als Streitthema sieht Hofer auch noch die Zukunft der Sozialpartnerschaft. "Reibereien" könnte es laut Blümel auch bei der Reform der Sozialversicherung geben. Beide Parteien wollen demnach ein schlankeres System erreichen. Das sei aber eine große Herausforderung und man werde viel Erklärungsbedarf haben, so der VP-Verhandler. Mehr Geld soll es laut Hofer für das Bundesheer geben. Für Blümel ist das eine Frage der budgetären Leistbarkeit.

Rote Lehrer wollen "Zeichen setzen"

Indes rufen der Sozialdemokratische LehrerInnenverein (SLÖ) und die roten Pflichtschullehrergewerkschafter zum "Widerstand gegen den Abbau von Schulautonomie" durch die ÖVP-FPÖ-Bildungspläne auf und starten dazu eine Unterschriftenaktion mit dem Titel "Setzen wir ein Zeichen". Grundsätzlich erfreut zeigen sich dagegen die AHS-Lehrer im ÖAAB - abgesehen von den Ideen für ein neues Dienstrecht.

Die roten Lehrer verweisen auf die Pläne der Koalitionsverhandler zum Ausbau der direkten Demokratie in Österreich. Gleichzeitig wolle man aber die schulautonomen Mitbestimmungsrechte der Schulpartner beschneiden. Derzeit können Eltern und Lehrer der jeweiligen Schule in den ersten drei Klassen Volksschule entscheiden, ob die Kinder mit Ziffernnoten oder durch eine alternative Leistungsbeschreibung beurteilt werden. Künftig sollen Ziffernnoten Pflicht werden und eine alternative Beschreibung nur zusätzlich möglich sein. Die geplante Umstellung stelle eine "Ignoranz gegenüber jahrelanger Schulentwicklungsarbeit und Missachtung von Schulpartnerrechten" dar, hieß es in einer Aussendung.

Umgekehrt freuen sich die AHS-Lehrer im ÖAAB unter anderem über den Erhalt des differenzierten Schulsystems sowie die Pläne zur Errichtung von AHS-Unterstufen in Regionen ohne gymnasiale Langform, zu verpflichtenden Deutsch-Förderkursen, zur Verankerung der Bildungspflicht sowie zum verpflichtenden Ethikunterricht für Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen. "Sehr kritisch" sehe man dagegen eine Diskussion über ein neues Lehrerdienstrecht, hieß es in einer Aussendung. Erst vor vier Jahren habe man ein neues Regelwerk bekommen, das noch dazu erst 2019 voll in Kraft tritt. "Grundsätzlich gilt, dass Änderungen im Dienstrecht, aber auch im Besoldungsrecht - Stichwort outputorientierte Bezahlung - einer sozialpartnerschaftlichen Einigung bedürfen."

