Red Hot Chili Peppers spielen 2023 in Wien

Die Red Hot Chili Peppers beehren nächsten Sommer Österreich: Am 14. Juli 2023 spielt die US-Rockband im Wiener Ernst-Happel-Stadion, teilte der Veranstalter mit. Karten für die Show, bei der Punklegende Iggy Pop als Special Guest dabei sein wird, sind ab 9. Dezember (10.00 Uhr) erhältlich. Die Gruppe um Sänger Anthony Kiedis hat heuer mit "Unlimited Love" und "Return of the Dream Canteen" gleich zwei neue Alben veröffentlicht.