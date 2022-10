Fußball-Star David Alaba ist am Mittwoch in Wien zum insgesamt dritten Mal als Österreichs Sportler des Jahres geehrt worden. Der Profi von Real Madrid setzte sich in der von der Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl mit 607 Punkten äußerst knapp vor den Ski-alpin-Olympiasiegern Matthias Mayer (605) und Johannes Strolz (595) durch. "Mannschaft des Jahres" wurde zum fünften Mal in Folge Fußball-Meister Red Bull Salzburg.

Alaba war bereits 2013 und 2014 als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Der 30-jährige Wiener holte in diesem Jahr mit Real den Champions-League-Titel und sicherte sich mit den "Königlichen" auch noch die Trophäen für Meisterschaft und Supercup.

Die Salzburger Fußballer setzten sich mit 691 Zählern vor dem Fußball-Frauen-Nationalteam (562) und den Skisprung-Olympiasiegern (534) durch. Für die Salzburger war es der insgesamt sechste Triumph, der fünfte in der Red-Bull-Ära sowie en suite. Zum insgesamt 14. Mal ging die Trophäe an ein Fußball-Team. Die "Bullen" gewannen 2022 wie in den drei Jahren zuvor Meisterschaft und Cup und spielten im Februar dieses Jahres als erster heimischer Club im Champions-League-Achtelfinale.