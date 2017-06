Der Energydrink-Hersteller Red Bull bringt Ende Juni das neue Getränk "Organics by Red Bull" auf den österreichischen Markt. Bis auf eine Cola-Variante handelt es sich dabei um Bittergetränke in den Varianten Bitter Lemon, Ginger Ale und Tonic Water, gab das Unternehmen am Mittwoch offiziell bekannt.

Laut Firmenangaben handelt es sich nicht um Energy-Drinks, sondern um "Bio-Erfrischungsgetränke aus Zutaten 100 Prozent natürlicher Herkunft". Das Getränk wird aber wie Red Bull in der 250ml-Dose im österreichischen Handel, in Tankstellen und in der Gastronomie erhältlich sein.

Bittergetränke auf Erfolgskurs?

Christoph Humer, der Geschäftsführer der Lobsters GmbH., setzt schon seit längerem auf kalorienarme Bittergetränken. Red Bull macht dem dem österreichischen Produzenten nun Konkurrenz. Humer steht dem Markteinstieg von Red Bull aber "sehr positiv" gegenüber, wie er in einer Aussendung betont. "Wir freuen uns, dass der heimische Bittergetränkemarkt weiter belebt wird. Davon werden auch wir als österreichischer Hersteller profitieren", sagt er. Ihm sei vor allem wichtig, dass die Kunden wissen, was in Lobsters stecke, nämlich Qualität, in Form von 100 % natürlichen Zutaten und weniger Zucker. "Wir werden sehen, mit welchem Rezept Red Bull überzeugen will", sagt der Geschäftsführer.

Er gehe davon aus, dass die Organics Bittergetränke ebenfalls dem Slogan "All natural – all ..." entsprechen werden. Humer glaubt, "dass die Geschmacksausrichtung dem Geschmack bestehender Bittergetränke -Marken ähnlich sein wird."