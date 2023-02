Real Madrid verliert bei Alaba-Comeback

David Alaba hat nach fast einmonatiger Verletzungspause sein Comeback gegeben, den Rückschlag von Real Madrid im Rennen um den spanischen Fußball-Meistertitel aber nicht verhindern können. Der Titelverteidiger musste sich am Sonntag in Palma dem RCD Mallorca unglücklich mit 0:1 geschlagen geben. Damit hatte der FC Barcelona im Abendspiel (21.00 Uhr) zu Hause gegen den FC Sevilla die Chance, dem Erzrivalen auf acht Punkte davonzuziehen.

Alaba hatte sich am 7. Jänner gegen Villarreal eine Wadenverletzung zugezogen, die ihn zu einer vierwöchigen Pause zwang. Am Sonntag kam er beim Stand von 0:1 knapp 20 Minuten vor Spielende für Dani Ceballos aufs Feld, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Verteidiger Nacho Fernandez hatte in der 13. Minute eine Flanke unglücklich ins eigene Tor abgelenkt. Real dominierten danach die Partie, konnte aber auch einen Elfmeter nicht nutzen. Marco Asensio scheiterte in der 60. Minute am serbischen Torhüter Predrag Rajkovic, der den Strafstoß davor verursacht hatte.