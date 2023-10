Rea Garveys "Halo"-Tour führt 2024 nach Wien

Rea Garvey geht 2024 mit seinem sechsten Studioalbum "Halo" auf große Tour, die ihn auch nach Wien führt. "Es ist Wissen, Glück und Hoffnung", sagt der Sänger über sein neues Werk. "Es ist die Wärme des Vertrauens und die Stärke in dunklen Stunden. Das Leben ist das Licht, Güte ist Glück, Glaube kennt keine Angst, und dein 'Halo' ist das, was du hast und gibst, es ist das, was du bist und teilst."

Diese kraftvolle Botschaft will Garvey auf seinen Konzerten vermitteln, am 4. Mai in der Wiener Stadthalle. Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Der 50-jährige Ire war Frontmann der 2010 aufgelösten deutschen Band Reamonn. Neben seiner Solokarriere arbeitet er als Songwriter und Sänger auch mit anderen Musikern zusammen. Seine Singles und Alben erreichten bisher eine Gesamtauflage von mehr als zwei Millionen.