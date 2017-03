Kurz vor Beginn der Bilanzpressekonferenz sind bei Audi am Dienstag die Ermittler angerückt. Die Staatsanwaltschaft München durchsuche seit 7.00 Uhr in der Früh Büroräume in Ingolstadt und Neckarsulm, sagte ein Unternehmenssprecher, wollte aber keine Details nennen. "Wir kooperieren vollumfänglich." Die Staatsanwaltschaft München war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die VW-Tochter Audi hatte im November 2015 den Einsatz von Schummel-Software in großen Dieselmotoren eingeräumt.