Schuldnerberater Peter Zwegat nimmt bei der RTL-Sendung "Raus aus den Schulden" einen erneuten Anlauf, um der finanziell strauchelnden Nadja Abd el Farrag zu helfen.

Die Totalkatastrophe der ersten Folge von „Raus aus den Schulden spezial“ haben einige noch im Gedächtnis: angebliche Alkoholprobleme, keine Jobs, Schulden bei der Mutter und Hausen in einem 25-Quadratmeter-Hotelzimmer in Hamburg, Hartz IV.

Schulden bei der SVA in Österreich

Nun, zwei Jahre danach, sieht die Lage etwas besser aus. Sie hat jetzt einige Jobs, zum Beispiel als Sängerin in Krümels Stadl auf Mallorca oder als Assistentin eines Magiers, wie sie in der Sendung berichtet. Auch die Schulden bei der SVA in Österreich sind alle bezahlt.

Kassasturz bei Nadja zeigt trauriges Bild



Nadja hat 18.000 Euro in den letzten zwölf Monaten verdient und zahlt inzwischen Steuern. Doch Schulderberater Peter Zwegat ist dennoch nicht zufrieden. Den richtigen Umgang mit Geld habe die Ex von Dieter Bohlen noch immer nicht gelernt.

Denn sie hat ihre gesamten Einnahmen auch wieder ausgegeben und rein gar nicht auf die Seite gelegt. Das meiste Geld ging für Kleidung (rund 4000 €) und Geschenke bzw. Weihnachts- und Osterdeko (für ein Zimmer!) drauf. Konkret beläuft sich diese Summe nochmal 4000 Euro. Für die Einlagerung ihrer Möbel, Zigaretten und ihre Hunde verprasste sie den Rest. Zudem hat sie satte 7.800 Euro Schulden bei ihrer Mutter.

» Mit beiden Händen das Geld zum Fenster rauszuschmeißen ist schon ein bisschen blöd «

"Was immer Sie anfassen, läuft durch Ihr Zutun Gefahr, gegen die Wand zu gehen", wirft Zwegat ihr vor. Er resümiert, begleitet von seinem üblichen Augenrollen: „Sie sind ein echter Chancentod. Wenn Sie ein Tor schießen können, hauen Sie den Ball mit Sicherheit ins Aus.“Und mit beiden Händen das Geld zum Fenster rauszuschmeißen, das sei schon ein bisschen blöd.

Psychologin über Naddels Krankheit ADHS

Zwegat versucht die Ursachen für ihr Verhalten herauszufinden. Dazu befragte er eine Psychologin, die ihm über Naddels Krankheit ADHS aufklärte. Wegen ihres Erwachsenen-ADHS neige sie dazu, zu sagen, was andere von ihr hören wollen. Und verhält sich am Ende doch wieder anders. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass sie Ziele nie wirklich erreicht – und denkt dann, es lohnt sich nicht, sich anzustrengen.

» Ihr Prominentenstatus tut ihr nicht gut «

Und vor allem: „Ihr Prominentenstatus tut ihr nicht gut. Es ist ein Problem, dass alles was sie tut öffentlich ist.“

Was bringt das TV-Intermezzo?

Ein richtiges Fazit blieb aus. Der Satz „Nadja scheitert an Nadja“ könnte das ganze Schulden-Dilemma zusammenfassen. Am Ende der Sendung jedenfalls hat Zwegat ihr ein paar Therapiestunden und ein Haushaltsbuch besorgt. Bleibt zu hoffen, dass es das letzte TV-Intermezzo der beiden bleibt.