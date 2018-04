Die Aufhebung des absoluten Rauchverbots in der Gastronomie erhitzt nach wie vor die Gemüter. Nun legte Marlene Svazek noch nach. Sie sprach sich für eine Volksabstimmung über das Rauchverbot aus.

Während einer von der Salzburger Landesschülervertretung organisierten Diskussion sprach sich Marlene Svazek, wie "derstandard.at" berichtet, für eine Volksabstimmung in puncto Rauchverbot aus: "Wenn dieses Volksbegehren so erfolgreich ist (...), no na net, dann wird es eine Volksabstimmung geben müssen", sagte die Salzburger FPÖ-Spitzenkandidatin. "Dann ist es der Wille des Volkes. Und die Politik wird sich daran halten müssen."

» Wenn dieses Volksbegehren so erfolgreich ist, dann wird es eine Volksabstimmung geben müssen «

Weiters verwies Svazek auf die Tatsache, dass die Eintragungsfrist erst beginne. "Das geht ja jetzt erst richtig los. Ich gehe davon aus, das werden noch mehr Unterschriften werden." Dieser Meinung ist im Übrigen auch Mag. Martina Löwe, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe: "Informationen werden ausgehängt, außerdem kann man auch samstags ins Gemeindeamt gehen um zu unterschreiben. Da wird schon noch einiges dazukommen", sagte sie im Gespräch mit News.at.

Die ersten Reaktionen auf Svazeks Statement ließen nicht lange auf sich warten. Per Twitter verkündete Sepp Schellhorn: "Marlene Svazek (...) hat heut übrigens vor 400 Schülern versprochen, dass es eine Volksabstimmung zum Rauchverbot geben wird!" Der Salzburger Neos-Spitzenkanidat wolle Svazek beim Wort nehmen.

Mir wäre sehr lieb, wenn #Svazek nicht vor 400 Schülern eingeladen referierte. https://t.co/NeLgxPduHq — Michael Danninger (@michdanninger) 5. April 2018

Mehrheit für Volksabstimmung

Mit ihrer Ankündigung, dass es bei entsprechendem Erfolg des Volksbegehrens zu einer Volksabstimmung käme, würde Svazek übrigens dem Wunsch von fast drei Viertel der österreichischen Bevölkerung nachkommen. Laut einer Umfrage des Instituts Unique research sind 71 Prozent der Österreicher für eine Volksabstimmung. 22 Prozent der Befragten halten eine Volksabstimmung nicht für sinnvoll. Der Rest hat keine Meinung zu diesem Thema.

Der Umfrage zufolge ist der Wunsch nach einem Plebiszit bei SPÖ-Wählern am größten (79 Prozent), am geringsten bei Wählern der FPÖ. Allerdings ist auch hier eine Mehrheit von 55 Prozent für eine Volksabstimmung.

News setzt sich seit Monaten mit Themenschwerpunkten für das absolute Rauchverbot in der Gastronomie ein. In einer gemeinsamen Erklärung fordern nun alle Chefredakteurinnen und Chefredakteure der Verlagsgruppe News die Bundesregierung dazu auf, dieses Rauchverbot auch durchzusetzen. Lesen Sie die Erklärung hier.