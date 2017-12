Dass die Gastronomie einem Rauchverbot skeptisch gegenübersteht, hat einen einfachen Grund: 38 Prozent der Gäste und damit ein höherer Anteil als in der Gesamtbevölkerung sind Raucher. Das zeigt eine von dem Consulting-Unternehmen Kreutzer Fischer & Partner durchgeführte Erhebung. Das nun wieder zur Diskussion stehende Rauchverbot wurde 2015 beschlossen und soll am 1. Mai 2018 in Kraft treten.

Der Marktanalyst hat - bereits im Mai - in einer repräsentativen Umfrage den Raucherstatus und die Häufigkeit von Lokalbesuchen erhoben. "Hinsichtlich der Raucherquoten brachte die Erhebung die erwarteten Ergebnisse. Bezogen auf die gesamte Bevölkerung liegt der Anteil der aktiven Raucher bei 29 Prozent. Bei den Männern bezeichneten sich 32 Prozent als Raucher, bei den Frauen waren es 26 Prozent. Der Anteil der Raucher nimmt mit dem Alter rasch ab. Während zwischen 15 und 29 Jahren 38 Prozent zumindest gelegentlich zum Glimmstängel greifen, sind es in der Altersgruppe 60plus nur noch 13 Prozent", berichtete das Unternehmen am Montag in einer Aussendung.

Wenig Aussagekraft

Allerdings habe diese Verteilung für die Gastronomie wenig Aussagekraft. Denn zum einen seien Raucher tendenziell stärker "Lokalgeher", zum anderen nehme die Häufigkeit von Lokalbesuchen mit dem Alter rasch ab. Hochgerechnet auf die österreichische Bevölkerung ergeben sich laut Kreutzer Fischer & Partner jährlich rund 604 Millionen Lokalbesuche. Davon entfallen 39 Prozent auf die Altersgruppe 15 bis 29 Jahre. Das entspricht knapp dem Doppelten ihres Bevölkerungsanteils. Anders ausgedrückt: Die unter 30-jährigen kommen auf 150 Lokalbesuche pro Jahr, das sind nahezu doppelt so viele wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Weitere knapp 31 Prozent aller Lokalbesuche (durchschnittlich 109 pro Person) entfallen auf die Alterskohorte 30 bis 44 Jahre. Insgesamt sind daher Personen unter 45 Jahren für rund 70 Prozent aller Lokalbesuche verantwortlich. Und bis zu diesem Alter liegt die Raucherquote bei durchschnittlich knapp 37 Prozent. Zudem frequentieren Raucher - ganz unabhängig von ihrem Alter - Gastronomiebetriebe durchgehend häufiger als Nicht-Raucher.

Am geringsten ist der Unterschied mit rund zehn Prozent in der jüngsten Altersgruppe, vergrößert sich mit zunehmendem Alter jedoch erheblich. Bei Personen im Alter ab 60 haben Raucher die doppelte Besuchsfrequenz der Nichtraucher. Trotzdem ist die Anzahl der Lokalbesuche in dieser Alterskohorte überschaubar. Mit einem Anteil von lediglich sieben Prozent (durchschnittlich 21 Lokalbesuche pro Jahr) sind Personen knapp vor dem oder im Pensionsalter nur noch für wenige Gastronomen eine entscheidende Zielgruppe, auch wenn ihr Anteil an der Bevölkerung bei 30 Prozent liegt.