Heute setzt der Nationalrat das geplante Rauchverbot in der Gastronomie außer Kraft. Doch wie verhält es sich eigentlich mit Rauchen am Arbeitsplatz? Wäre auch hier ein Rauchverbot möglich?

Eine Umfrage auf karriere.at hat ergeben, dass sich ein Viertel aller befragten Arbeitnehmer ein Rauchverbot am gesamten Firmengelände wünscht. 45 Prozent sprachen sich hingegen nur für ein Verbot im Gebäude aus. Ein Rauchverbot in Arbeitsräumlichkeiten hätte sich allerdings schon längst etabliert, meint der Rechtsexperte Ernst Stummer.

Kein Recht auf Rauchpausen

Zwar gibt es laut Arbeitszeitgesetz kein allgemeines Recht auf „Rauchpausen“, dennoch kann der Arbeitgeber Rauchen in offiziellen Pausen nicht untersagen – lediglich hat dieser die Macht zu bestimmen, wo geraucht werden darf. Auch sogenannte Bildschirmpausen, also jene Pausen, die nach 50 Minuten ununterbrochener Bildschirmarbeit gemacht werden sollten, dürfen nicht als Rauchpausen benützt werden.

Nichtraucher benachteiligt?

Die Stimmung in Büros ist, was das Thema Rauchen betrifft, angespannt. So empfinden es Nichtraucher oft als unfair, wenn Raucher zu oft Pausen machen. Auch Arbeitgeber sehen Zigarettenpausen kritisch. So zeigen sich zwei Drittel davon überzeugt, dass diese Produktivität verringert. Unbestritten ist mittlerweile aber, dass Pausen für Erholung wichtig sind, da sie psychische Ermüdung vorbeugen und so die Leistung aufrechterhalten. Aus gesundheitlicher Sicht sind Kaffeepausen Zigarettenpausen hier allerdings eindeutig vorzuziehen.



Rauchen in der Arbeit Sollten Rauchpausen in der Arbeit verboten werden? Ja! Ein generelles Rauchverbot in Unternehmen macht auf jeden Fall Sinn.

Nein, Rauchpausen sind wichtig und jeder sollte selbst enstcheiden dürfen.

Verboten nicht, aber sie sollten zumindest von der Arbeitszeit abgezogen werden. abstimmen Ergebnisse anzeigen

News setzt sich seit Monaten mit Themenschwerpunkten für das absolute Rauchverbot in der Gastronomie ein. In einer gemeinsamen Erklärung fordern nun alle Chefredakteurinnen und Chefredakteure der Verlagsgruppe News die Bundesregierung dazu auf, dieses Rauchverbot auch durchzusetzen. Lesen Sie die Erklärung hier.