Mehr als 450.000 Personen haben die "Don't Smoke"-Petition unterstützt. Nun reichen Ärztekammer und die Krebshilfe ein Volksbegehren ein.

Am heutigen Freitag will die Ärztekammer ihr Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie einleiten.

Gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe will man einen umfassenden Nichtraucherschutz sowie ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie vorbereiten.

Abkehr vom Nichtrauchergesetz

Mehr als 450.000 Menschen hätten bereits die "Don't Smoke"-Petition unterstützt.

Die Abkehr vom Nichtrauchergesetz 2015 und vom generellen Rauchverbot in der Gastronomie würde laut Ärztekammer massive gesundheitliche Auswirkungen auf große Bereiche der Bevölkerung haben

Es sei "mehr denn je wichtig, am Weltkrebstag daran zu erinnern, welche negativen Folgen der Tabakkonsum auf die Menschen hat". Immerhin ein Drittel aller Krebserkrankungen sei direkt auf das Rauchen zurückzuführen.

Unterschriften ab Mitte Februar

Offizieller Startschuss ist der 15. Februar 2018. Dann wird Szekeres gemeinsam mit den weiteren Proponenten des Volksbegehrens die Details sowie den weiteren Maßnahmenkatalog präsentieren.

Ab diesem Zeitpunkt wird die Registrierung voraussichtlich auch freigeschalten sein, das heißt, es können Unterstützungserklärungen in jeder beliebigen Gemeindebehörde oder via Handysignatur beziehungsweise Bürgerkarte abgegeben werden. Diese Unterschriften gelten dann auch gleich für das eigentliche Volksbegehren – es muss also kein zweites Mal unterschrieben werden.

"Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, wir werden den Druck auf die Bundesregierung kontinuierlich erhöhen", verspricht Wiener Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres.

Damit das Volksbegehren dann im Parlament behandelt wird, werden 100.000 Unterschriften benötigt.