immerwieder vor 58 min melden antworten

ah ja NEWS fordert auf ... und ALLE sollen genau SO entscheiden. was glaubt ihr eigentlich WER ihr seid? bloß weil IHR es nicht wollt soll niemand mehr in ausgewiesenen raucherlokalen rauchen dürfen? gehts noch? nehmt euch gefälligst zurück mit eurer verbotskultur,denkt an die GRÜNEN die genau damit gescheitert sind.unfassbar diese wichtigtuer!