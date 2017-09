Ein Leopard hat einer Familie in Indien einen gewaltigen Schrecken eingejagt: Er drang mitten in der Nacht in ihr Haus ein. Die Bewohner wurden Mittwochfrüh (Ortszeit) wach und entdeckten das Tier in ihrem Vorzimmer, wie die örtliche Polizei nahe der Stadt Guwahati im nordöstlichen Bundesstaat Assam mitteilte.

Die Familie habe daraufhin beide Türen zum Vorzimmer geschlossen und die Polizei gerufen. Diese informierte demnach Förster, die die Großkatze mit Betäubungspfeilen ruhigstellten. Der Leopard soll im nahegelegenen Dschungel ausgesetzt werden. Er verursachte keine größeren Schäden, niemand wurde verletzt.

Im Zuge menschlicher Eingriffe in die Lebensräume wilder Tiere, etwa durch Abholzung von Wäldern, kommt es in Indien immer wieder zu Begegnungen zwischen den Spezies. Elefanten töten in Indien nach Regierungsangaben jedes Jahr mehr als 300 Menschen.