RATM-Gitarrist Morello gratuliert Nobel-Gewinnerin Bertozzi

Die frisch gekürte US-Chemie-Nobelpreisträgerin Carolyn Bertozzi (56) hat Glückwünsche von ganz besonderer Seite bekommen: "Glückwunsch an meine frühere Harvard-Bandkollegin Carolyn Bertozzi zu ihrem Chemie-Nobelpreis", schrieb Tom Morello (58), der als Gitarrist unter anderem bei den Bands Rage Against the Machine (RATM) und Audioslave aktiv war und auch mit vielen anderen prominenten Musikern zusammengearbeitet hat, am Mittwoch bei Twitter.

"Wir haben 1986 den Ivy-League-Wettkampf der Bands gewonnen mit unserer großartigen Band 'Bored of Education', sie war am Keyboard und ich hatte ein Outfit aus Elasthan an", so Morello. Bertozzi bedankte sich umgehend via Twitter - "vielleicht können wir die Band bald mal wieder zusammenbringen".

Gemeinsam mit dem Dänen Morten Meldal und dem US-Amerikaner Barry Sharpless war Bertozzi zuvor für Methoden zum besonders effizienten Aufbau von Biomolekülen und zum zielgerichteten Markieren von Zellstrukturen mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet worden.

INFO: Tweet von Tom Morello: