Stärken erkennen

Wann haben Sie das letzte Mal darüber nachgedacht, was Sie wirklich gut können und was Ihnen zudem richtig viel Spaß macht? Ganz ehrlich: Wenn Sie jemand nach Ihren Stärken und Schwächen fragt: Welche Antwort fällt Ihnen leichter? Leider fallen vielen von uns oftmals die Schwächen schneller ein, weil sie uns einfach präsenter sind. Schon während der Schulzeit werden wir ständig damit konfrontiert. Der eine hat eine Lese-, der nächste eine Rechenschwäche. Manche tun sich mit Fremdsprachen schwer. Wir merken uns bis heute aber nicht, was wir stattdessen gut können, sondern eben genau das, was wir nicht so gut können. Ich bin im Gymnasium beispielsweise aus dem Chor geflogen. Das hat dazu geführt, dass ich bis heute nicht mehr vor anderen singe. Auch nicht, wenn jemand Geburtstag hat. Solche Kritiken von außen verunsichern uns einfach. Und wir beginnen, diesen Blödsinn selbst zu glauben.

Was aber können wir alle -jeder für sich -eigentlich wirklich gut? Dafür möchte ich Sie gerne einladen, eine kleine Übung zu machen. Und zu zeichnen -auch wenn viele von Ihnen jetzt sofort sagen werden, dass sie nicht zeichnen können. Macht nichts. Ist ja "nur" für Sie selbst. Zeichnen Sie also bitte einen Baum. Einen richtig großen mit vielen Wurzeln. Gerne auch mit Früchten und vielen bunten Farben. Das ist jetzt Ihr "Baum der Stärken und Erfolge". Unten, bei den Wurzeln, schreiben Sie nun bitte zu jeder Wurzel etwas, das Sie gut können. Dinge wie: gut zuhören, für andere da sein, organisieren, mit Menschen umgehen, Streitereien schlichten, kreativ sein, kochen. Und oben, in die Äste, schreiben Sie alle Erfolge die bis dato daraus entstanden sind. Auch wenn Sie finden, dass Ihr Baum nicht schön gezeichnet ist (was mit Sicherheit nicht stimmt), hängen Sie diesen an einer Stelle auf, an der Sie selbst immer wieder vorbeikommen, aber auch andere. Laden Sie Familie und Freunde dazu ein, etwas in die Wurzeln und Äste zu schreiben. So werden Sie noch viele weitere Stärken von sich erfahren, die Sie selbst vielleicht noch gar nicht wahrgenommen haben, aber fortan alle selbstbewusst nutzen können!

www.dr-sabine-schneider.at, facebook.com/gluecklicherleben