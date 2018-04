Scharfe Kritik hagelt es wieder einmal für einen FPÖ-Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter des burgenländischen Landeshauptmann-Stellvertreters Johann Tschürtz fiel durch ein rassistisches Posting auf Instagram auf.

Einen Aufschrei gab es am Sonntag in der burgenländischen Landespolitik. Ein Mitarbeiter des burgenländischen Landeshauptmann-Stellvertreters Johann Tschürtz (FPÖ) postete im Zuge des Wien-Marathons ein Bild der schwarzen Spitzenläufer mit der Unterschrift „Habens heute Ausgang?“ und einen Tränen lachenden Smiley dazu.

"Inakzeptabler Rassismus"

Nach 24 Stunden verschwand die sogenannte „Insta-Story“ zwar automatisch wieder, dennoch gibt es Screenshots davon. Als erste kritisierte SJ Burgenland-Vorsitzende Lejla Visnjic dieses Posting als „inakzeptablen Rassismus“. Der Vorgesetzte des Posters, Johann Tschürtz, gab an, davon erst durch die Presse erfahren zu haben und so etwas abzulehnen. Er kündigte ein Gespräch mit seinem Mitarbeiter an, wie orf.at berichtet.