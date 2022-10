Rapid trennt sich von Trainer Feldhofer - Medien

Fußball-Bundesligist Rapid trennt sich laut übereinstimmenden Medienberichten vom Samstagabend von Trainer Ferdinand Feldhofer. Demnach übernimmt Geschäftsführer Sport Zoran Barisic als Interims-Nachfolger. Feldhofer hatte den Job Ende November des Vorjahres von Dietmar Kühbauer übernommen und Rapid zu Saison-Endrang fünf geführt. Nach dem 0:1 in Ried liegen die Grün-Weißen mit vier Siegen, zwei Remis und fünf Niederlagen nur an siebenter Stelle.

Spätestens seit dem blamablen Out im Conference-League-Play-off im August gegen Vaduz war Feldhofer schwer angezählt, blieb aber wohl auch deshalb im Amt, weil bei Rapid aufgrund der bevorstehenden Präsidiumswahl derzeit ein Macht-Vakuum herrscht. Die Pleite in Ried brachte dann aber doch das Fass zum Überlaufen, zumal sechs Tage zuvor auch das Derby gegen die Austria vor Heimpublikum verloren wurde.

Laut "Kurier" verabschiedete sich Feldhofer bereits von den Spielern und trat die Reise von Ried nach Tirol, wo am Dienstag das Cup-Achtelfinale gegen die WSG steigt, nicht mehr an. In dieser Partie sitzt Barisic auf der Bank - der Ex-Profi arbeitete bereits 2011 und von 2013 bis 2016 als Chefcoach für die grün-weißen Profis.